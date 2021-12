Zakaj bi se gesla učili na pamet?

Večina si varna gesla težko zapomni. So aplikacije za upravljanje gesel in/ali strojni geselniki prava rešitev za vse večje apetite računalniških hekerjev? Kako delujejo in kako varujejo poverilnice? Si z njimi lahko pohitrimo delo z računalnikom? Lahko kot geselnik uporabimo tudi pametni telefon? Koliko poverilnic si zapomnijo in koliko stanejo?

Ljudje si izmišljujejo enostavna gesla predvsem zato, da jih ne bi pozabili. Hekerji jih nemalokrat z lahkoto uganejo že, če malo bolje poznajo svojo žrtev. Mnogi so nedolgo nazaj kot geslo uporabljali kar svojo letnico rojstva ali ime ali letnico rojstva svojega družinskega člana. Danes večina spletnih portalov pa tudi operacijski sistemi zahtevajo gesla, ki vključujejo velike in male črke, številke in posebne znake, zato je njihovo ugibanje težje, a jih prej (delno) pozabimo ali pa pred njihovim vsakodnevnim tipkanjem pozabimo preveriti izbrano raven in jezik tipkovnice. Če zato vnos poverilnic v prepričanju, da jih računalnik ne sprejme zaradi tehničnih težav, prevečkrat ponovimo, se navadno račun za stalno zaklene in ga pogosto brez pomoči skrbnika informacijske storitve ne moremo več aktivirati.

