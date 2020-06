Za zaprtimi vrati

Internet je tiskane medije prisilil, da svoje vsebine objavljajo tudi na spletnih straneh. To je precej spremenilo finančne konstrukcije, saj je bilo sprva vse, kar je na internetu – brezplačno. Časniki in revije so zato začeli uvajati plačljive zidove, s katerimi so dostop do vsebin pripustili le naročnikom ali kupcem posameznih člankov. Ti zidovi pa so mestoma luknjičasti, često povsem namerno, kar z nekaj iznajdljivosti omogoča dostop do vsebin brez naročnine.

Na prelomu tisočletja so tiskani mediji začeli ugotavljati, da internet ne bo niti muha enodnevnica niti nišna storitev. Tedaj je bil še precej manj vseprisoten, zato se je zdelo povsem razumno na internetu ponuditi vsebine iz tiskanih izdaj. Dostop do njega je tako in tako imela le manjšina. Lani je internet resda redno uporabljalo 83 odstotkov Slovencev (podatki Statističnega urada), pred dvajsetimi leti pa je bila situacija popolnoma drugačna. Po raziskavi RIS 1999 je le takrat 10 odstotkov podjetij navedlo, da uporaba interneta kakorkoli vpliva na njihove prihodke (pomislite, kako je danes!), delež elektronskih naročil je znašal manj kot pet odstotkov, dostop do interneta pa je imelo 15 odstotkov prebivalcev.

Zakup člankov