Za resno igranje

Steelseries je med bolj znanimi imeni za igričarsko periferijo, podjetje ima v svojem naboru vse od tipkovnic in mišk do igralnih ploščkov ter slušalk. Med zadnjimi smo preizkusili model srednjega razreda.

Slušalke lahko v grobem razdelimo v tri sklope – klasične slušalke za poslušanje glasbe, slušalke za poslovne uporabnike, kjer je ključna tudi kakovost mikrofona, in seveda igričarske modele. Preizkušene Steelseries Arctis Nova 5X sodijo med zadnje, kar je razvidno že iz priboljškov, ki jih imajo.

Gre za brezžične slušalke, ki pa na žalost nimajo možnosti tudi žičnega priklopa, ki vendarle včasih pride prav. Podpirajo standard bluetooth 5.3, v paketu dobimo tudi namenski brezžični vmesnik, ki ga priklopimo v vtičnico USB-C. Ker ima bluetooth za zahtevne uporabnike (igričarje) preveč latence (zamika), so proizvajalci začeli razvoj lastnih brezžičnih standardov – kot je to že dolgo običajno pri miškah in tipkovnicah. Velika prednost slušalk Nova 5X je, da ta dongle podpira računalnike Windows in Mac, tudi konzole Xbox, Playstation in Nintendo Switch ter pametne telefone. V paketu dobimo tudi podaljšek z USB-A na USB-C (če na računalniku ni vmesnika USB-C), priložen je tudi napajalni kabel za slušalke. Ker je vmesnik/dongle sicer nizek, a zelo širok, bo pri marsikaterem prenosniku prekril še sosednji izhod, zato bo tam uporaba podaljška obvezna.

Za urejanje nastavitev slušalk sta na voljo namenski program za Windows in aplikacija za pametne telefone. V programu lahko nastavimo vse mogoče parametre, denimo glasnost po frekvencah (equalizer), prostorski zvok, izničevanje šumov pri mikrofonu itd. Te nastavitve lahko shranimo v različne profile, na voljo je tudi ogromno že vnaprej pripravljenih profilov za posamezne igre (prek 100). Profili se shranijo na samih slušalkah, med njimi lahko v živo preklapljamo prek aplikacije za pametne telefone.

Slušalke so lahko hkrati prek omenjenega vmesnika povezane z računalnikom ter s pametnim telefonom prek bluetootha. Tako lahko med igranjem igre s telefonom enostavno zamenjamo profil, ob klicu pa slušalke same preklopijo na zvok iz telefona (ob tem seveda deluje tudi mikrofon). Žal pa ne ponujajo možnosti, da bi hkrati kombinirali oba vhoda – torej da bi med igranjem igre lahko tudi govorili prek telefona.

Imajo pa zelo zanimivo možnost, da pri računalniku kombiniramo dva programska vira, torej se lahko med igranjem igre hkrati pogovarjamo s prijatelji prek klepetalnika Discord, ob tem pa s koleščkom na desni slušalki zvezno spreminjamo razmerje glasnosti med enim in drugim programom (torej med igro in pogovorom). Ravno to prilagajanje v živo je posebnost, ki smo jo do zdaj našli le pri dražjih igričarskih slušalkah.

Kakovost izdelave slušalk je solidna, čeprav so povsem plastične. Bolj grobega ravnanja ne bodo »preživele«, je pa zato prednost plastične zasnove majhna teža. Gre za ene lažjih slušalk v tem (ali tudi višjem) cenovnem razredu, s tem pa so tudi ene najbolj udobnih, vsaj za našo glavo in ušesa. Čez glavo imamo pod plastičnim ohišjem napet še mehek trak, na ušesih pa počiva udobna mehka tkanina. Kako se bo izkazala, kar se tiče trpežnosti, težko rečemo, lahko pa povemo, da skozi spusti nekaj več zvoka iz okolice kot usnje, a je zato tudi bolj zračna. Slušalke niso pretirano globoke, kar bi znalo motiti tiste, ki imajo malo večja (predvsem bolj štrleča) ušesa.

Steelseries Arctis Nova 5X so v tem trenutku med popularnejšimi in najbolj priporočenimi igričarskimi slušalkami.

Upravljanje je dovolj enostavno in intuitivno. Na desni slušalki sta dve tipki, ena za vklop, druga za preklop med bluetooth in namenskim brezžičnim vmesnikom (imenujejo ga kar 2,4 GHz wireless, čeprav tudi bluetooth deluje pri istih frekvencah). Zraven sta še kolešček za prehod med dvema viroma ter vhod USB-C za napajanje, na levi pa iztegljiv mikrofon, tipka za njegovo utišanje (mute) ter kolešček za glasnost.

V programski opremi lahko nastavimo več vhodnih programov, med katerimi lahko s koleščkom spreminjamo razmerje glasnosti.

Kakovost zvoka je solidna, nekako po pričakovanju za ta cenovni razred. V primerjavi z dražjimi slušalkami se izgubi nekaj podrobnosti, tako pri nizkih tonih kot visokih. Za avdiofile te slušalke pač niso, se pa dobro izkaže prostorski zvok, kjer lahko v igrah slišimo, s katere strani se približujejo koraki nasprotnika. Mikrofon je zgolj povprečen – pomaga, da ga lahko iztegnemo in ga imamo zelo blizu ust, programsko preprečevanje šumov iz okolice je dobro, a spet nič posebnega. Za glasnejša pisarniška okolja bo bolje poiskati kaj drugega. Vzdržljivost akumulatorja je odlična, proizvajalec obljublja do 60 ur uporabe, s čimer bi se strinjali, hkrati se slušalke zelo hitro napolnijo – šest ur delovanja je omogočeno že po 15 minutah napajanja.

Steelseries Arctis Nova 5X so v tem trenutku med popularnejšimi in najbolj priporočenimi igričarskimi slušalkami. Za razumno ceno nudijo podporo velikemu številu naprav (torej poleg računalnikov in pametnih telefonov tudi vsem aktualnim igralnim konzolam), so udobne in premorejo dober nabor »priboljškov«. Pazljivi moramo biti le na plastično izdelavo, morda bi si želeli še možnost žičnega priklopa.

