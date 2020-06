Za razvoj elektronskega očesa je kriva vztrajnost

Sony je leta 1961 v četrti Hodogaja v Jokohami zgradil raziskovalni laboratorij, ki se je leta 1969 preimenoval v raziskovalno središče in se združil z raziskovalnim oddelkom na Sonyjevem sedežu. Število Sonyjevih raziskovalcev se je takrat povečalo s prvotnih približno petdeset na kar tristo in raziskovalno središče je postalo osrednji raziskovalno-razvojni oddelek za bazične raziskave.

Nekega dne leta 1970 je eden od inženirjev kolegu v raziskovalnem središču Šigejukiju Očiju pokazal članek v reviji – šlo je za poročilo, ki sta ga sestavila sodelavca laboratorijev Bell, W. S. Boyle in G. E. Smith, in v njem še istega leta napovedala razvoj elektronskega svetlobnega tipala CCD. Gre za polprevodnik s strukturo, podobno kovinskooksidnemu polprevodniku, ki shranjuje in prenaša električne signale. Kot je pisalo v poročilu, sta raziskovalca izumila elektronsko svetlobno tipalo, potem ko jima je nadzornik naročil, naj razmislita o polprevodniku z enakimi funkcijami, kot jih ima magnetni pomnilnik. Domislila sta se več mogočih uporab takšnega tipala oziroma čipa, vključno z vgradnjo v fotoaparate, kamere in zaslone.

Zakup člankov