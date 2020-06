Za prijetnejši in polnejši zvok

Četudi danes glasbo večinoma poslušamo iz računalnikov in pametnih telefonov, si želimo vsaj osnovnih zvočnih učinkov, denimo ojačitev basov in visokih tonov. Če včasih to ni šlo brez zmogljive strojne opreme, je danes boljša izbira kakovostno programsko orodje.

Ker programov za urejanje digitalnih zvočnih posnetkov na spletu ne manjka, se bomo tokrat lotili sprotne njegove obdelave, ki jo uporabljajo tudi radijske in televizijske postaje pri oddajanju prek radijskih valov ali interneta, nam pa omogoča prijetnejše poslušanje glasbe tudi z računalnikom brez strojne podpore za zvočne učinke. Poleg zvokovnega toka iz programskih predvajalnikov večpredstavnih datotek (npr. WinAMP, VLC Media Player, Windows Media Player ... ) ter internetnih radijskih postaj in internetnih TV-postaj lahko z večino preoblikujemo tudi zvočne tokove zunanjih vhodnih naprav, povezanih prek linijskega ali mikrofonskega vhoda, kot so mikrofon, radijski sprejemnik, predvajalnik plošč CD in DVD, gramofon, kasetofon itn.

