Za pare

Življenje v dvoje je polno sreče in zadovoljstva, a je zanj potrebno kar nekaj trdega dela, kompromisov in prilagajanja. K skupni harmoniji največ prispeva pogovor. Pomagamo si lahko seveda tudi s sodobnimi tehnološkimi pripomočki, kakršni so mobilni programi za pare.

Aplikacija Paired omogoča partnerjema prijavo ločenih računov na različnih napravah in odgovarjanje na vprašanja, ki ju sčasoma še bolj povežejo. Delovanje programa je preprosto, obema bo vsak dan posredoval nova vprašanja, na katera bosta odgovorila, nato pa ugibala odgovore drug drugega. Na koncu program razkrije vse dogajanje in omogoči medsebojni pogovor prek besedilnih sporočil ali v živo. Med dodatnimi zmožnostmi velja izpostaviti spremljanje skupnega koledarja z dogodki.

