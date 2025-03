Za malo denarja … dovolj glasbe

Kitajski Xiaomi je zanimivo podjetje, znano po tem, da ima zelo široko ponudbo izdelkov, prav pri vseh pa poskušajo konkurirati tudi s kar najnižjo ceno. In to velja od električnih hiper avtomobilov do – pametnih ur. V množici teh smo preizkusili najnovejši Watch S4, model, ki ga ne poganja Android, pardon Google Wear OS, ampak njihov operacijski sistem HyperOS. Odločitev o Newear OS za seboj potegne nekaj slabosti (slabša povezanost z ekosistemom Google in še kaj), vendar ima tudi prednosti, med katerimi velja izpostaviti odlično varčnost z energijo. Watch S4 se namreč uvršča med pametne ure (kamor sodijo še Huaweijevi izdelki), ki jih polnimo le enkrat na teden ali pa še to ne, če vklopimo varčevanje z zaslonom. Ob dejstvu, da je treba Applove in Samsungove ure polniti (skoraj) vsak dan, je to res odličen dosežek.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Prodaja pametnih ur v svetu se počasi umirja oziroma celo upada, pišemo v Monitorjevih novicah. Kar pa ne pomeni, da manjši (in cenejši) ponudniki teh nimajo več možnosti. Nasprotno.

Kitajski Xiaomi je zanimivo podjetje, znano po tem, da ima zelo široko ponudbo izdelkov, prav pri vseh pa poskušajo konkurirati tudi s kar najnižjo ceno. In to velja od električnih hiper avtomobilov do – pametnih ur. V množici teh smo preizkusili najnovejši Watch S4, model, ki ga ne poganja Android, pardon Google Wear OS, ampak njihov operacijski sistem HyperOS. Odločitev o Newear OS za seboj potegne nekaj slabosti (slabša povezanost z ekosistemom Google in še kaj), vendar ima tudi prednosti, med katerimi velja izpostaviti odlično varčnost z energijo. Watch S4 se namreč uvršča med pametne ure (kamor sodijo še Huaweijevi izdelki), ki jih polnimo le enkrat na teden ali pa še to ne, če vklopimo varčevanje z zaslonom. Ob dejstvu, da je treba Applove in Samsungove ure polniti (skoraj) vsak dan, je to res odličen dosežek.

Po vgrajenih zmogljivostih se Watch S4 uvršča med povprečne pametne ure. Seveda je na voljo množica preoblek oziroma zaslonov, menjujemo lahko paščke in celo obrobe zaslona (ki jih dobimo ob nakupu paščka), nameščena je množica najrazličnejših aplikacij in na voljo sta beleženje 150 različnih športov (za marsikaterega še nikoli nismo slišali ;) ) ter sledenje zdravstvenim parametrom lastnika.

Večina aplikacij je lepo oblikovanih in prijetnih za uporabo, so pa med njimi tudi take, ki so dokaj omejene. Omenimo sistem prikazovanja obvestil aplikacij iz telefona, ki sicer deluje, vendar je zelo osnoven, saj ne omogoča odgovarjanja nanje, tudi z vnaprej nastavljenimi odgovori ne. Spotaknili se bomo še ob aplikacijo »fotoaparat«, ki naj bi na telefonu sprožila fotografiranje, vendar ga, vsaj na našem Google Pixlu 9, ne. Namesto fotografije le poveča …, khm …, glasnost na telefonu.

Stalno beleženje srčnega utripa je … približno.

Tudi beleženje športov deluje, vendar je dokaj osnovno in neprimerljivo z resnimi športnimi urami, kot so Garminove. Pri športnem plezanju ne uporablja pospeško- oziroma višinomera in beleži le srčni utrip, pri »snorklanju« pa ne zna beležiti globine potapljanja, čeprav je ura vodoodporna do globine 50 metrov (oziroma pritiska 5 barov).

Podobno smo ugotovili za beleženje zdravstvenih podatkov – podprto je beleženje srčnega utripa, ravni nasičenosti krvi s kisikom, stresa in kakovosti spanja. Predvsem stalno (24-urno) beleženje srčnega utripa je precej približno, saj smo med mirnim in dolgim spancem zjutraj ugledali grafikon, ki je zatrjeval, da nam je srčni utrip skakal med 40 in 80 udarci na minuto. In 110, ko smo se zbudili.

Pohvaliti pa moramo res odličen (in svetel!) zaslon AMOLED, ki je lepo viden tudi na soncu. Škoda le, da je način, ko je zaslon stalno vklopljen (kar je po našem mnenju edini način, s katerim so pametne ure uporabne), zelo temen in komajda viden. Polnjenje je urejeno z magnetnim polnilnikom, ki pa ima fizične kontakte (ni brezstični/indukcijski), zato zahteva pravilno namestitev ure nanj.

Telefonska aplikacija Mi Fitnes, ki nadzoruje uro, je na las podobna Huaweijevemu Zdravju (Health).

Watch S4 je, kot rečeno, povprečna pametna ura za manj zahtevne uporabnike. Načelno zmore marsikaj, vendar večine opravil ne opravi ravno odlično. Ima pa zato ugodno ceno, kot Xiaomiju pritiče.

Xiaomi Watch S4

pametna ura

Kdo: xiaomi.com

Kje: mi-store.si

Cena: 180 EUR

Za: Ugodna cena, vzdržljiva baterija, odličen zaslon AMOLED.

Proti: Stalno vklopljen zaslon je pretemen, nenatančno stalno merjenje srčnega utripa, ne omogoča odgovarjanja na sporočila.