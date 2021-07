Za iPhone - Sledenje naročninam

Priljubljeni poslovni model z naročninami je zvit. Za prgišče evrov mesečno dobimo dostop do neomejene rabe izbrane storitve, poslušanja glasbe, gledanja filmov in podobno. A hudič tiči v malenkostih in še tako ugodne naročnine se hitro zberejo v zajeten mesečni odhodek. Naslednje aplikacije poskrbijo, da ga bomo imeli pod nadzorom.

Prva aplikacija, ki sledi našemu zapravljanju za naročnine vseh vrst, sliši na ime Billbot in ima enega najlepših uporabniških vmesnikov, ki je hkrati preprost, a učinkovit. Med prednosti ji velja šteti delovanje brez prijavljanja oziroma ustvarjanja novega profila, saj lahko aktivne naročnine razporedimo v ločene prostorske razdelke tudi brez njega. Podatki so zato shranjeni lokalno in brez kakršnekoli sinhronizacije. Pri vnosu lahko izbiramo med več kot 200 priljubljenimi naročninami, ki jim po želji dodamo še svoje.

Brez uporabniškega računa je tudi Recur, novejši programski pripomoček za sledenje naročninam. Sinhronizacijo kljub temu ima, saj prek Applovega oblaka iCloud vnesene naročnine prenese na druge z istim ID povezane jabolčne naprave. Delovanje programa je enostavno in prijazno do začetnikov. Med njegovimi omembe vrednimi zmožnostmi velja omeniti aktivno obveščanje, napredno prilagajanje, grafični prikaz stroškov ter lebdeče pripomočke.

Popolnoma brez oglasov ali nakupov znotraj aplikacije in že spočetka brezplačen je program za sledenje naročninam ReScribe. Gre za sposobno programsko orodje, ki predhodno pripravljene naročnine pospravi v lično urejene pomenske predale, analizira naše trošenje do obisti, se poveže z drugimi uporabniki in jih povpraša za mnenje o novi potencialni naročnini, ki se obeta, ter loči med različnimi plačilnimi sredstvi, kar je super za tiste, ki z razpršenostjo stroškov radi dobijo občutek, da je zapravljanja manj kot v resnici.

Med najmanj zahtevne, a tudi manj zmogljive pripomočke za nadzor nad naročninami sodi Subscription Manager+, ki razen preprostega vnosa ne ponuja ničesar zanimivega. Če ne potrebujemo drugega kot vsakomesečni vpogled v odhodek, ki ga prinesejo naročnine, je SM+ prava izbira.

Najboljše smo tokrat prihranili za konec. Bobby ima odličen uporabniški vmesnik, ki je čist in brez navlake, bogato zbirko naročnin, ki jih je na stotine in imajo nekatere med njimi že vnesene cene, ter napredno prilagajanje, ki sega od preprostega prikaza skupnih stroškov in preostalih plačil do popolne preobrazbe ključnih elementov programa.