Za centimetre gre

Že nekaj let je moč kupiti telefone, ure in druge pametne naprave, ki podpirajo dvofrekvenčni GPS. Desetletje staro iznajdbo je prvi posvojil Xiaomi, lani pa končno še Apple. Danes jo imajo tudi pametne ure in podobne naprave. Proizvajalci obljubljajo izboljšano natančnost, ZDA pa zagotavljajo, da signala ni mogoče ugasniti. A da bomo lahko na Stravi gledali kolesarjenje na centimeter natančno, morajo v vesolju zamenjati 24 satelitov. Več kot polovico so jih že.

Pred petimi leti je kitajski proizvajalec Xiaomi izdal novo različico pametnega telefona Mi 8, s katerim je resno skočil v zelje uveljavljenim proizvajalcem androidnih telefonov. To je bil tudi prvi telefon, ki se je pohvalil s posebej natančnim določanjem lokacije zaradi uporabe dvofrekvenčnega GPS. To je bilo mogoče, ker je podporo prinesel že Android 8.0 avgusta 2017, ki mu je mesec dni pozneje sledila izdaja čipa Broadcom BCM47755 s strojno podporo za to tehnologijo.

