Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

Aplikacija Blood Pressure Monitor razvijalca Taconic System LLC se ponaša s celostnem pristopu k zdravju, saj poleg spremljanja krvnega tlaka omogoča tudi beleženje podatkov o temperaturi, pulzu, telesni teži, indeksu telesne mase (BMI) in drugih ključnih zdravstvenih kazalnikih. Med najbolj uporabnimi funkcijami so samodejna sinhronizacija podatkov z napravami za merjenje krvnega tlaka, kot je Omron, vizualizacija trendov ob pomoči grafikonov, možnost dodajanja zdravil in ustvarjanje celovitih poročil, ki jih lahko enostavno izvozimo v obliki PDF, CSV ali navadnega besedila.

Visok krvni tlak, znan kot tihi ubijalec, se razvija postopoma in brez očitnih simptomov. Nezdravljena hipertenzija lahko vodi do resnih zdravstvenih težav, kot so bolezni ledvic, izguba vida, možganska kap, srčno popuščanje, spolne težave, sladkorna bolezen tipa 2 in druge. Edini način za pravočasno odkrivanje hipertenzije in nadzor nad njo so redne, natančne meritve krvnega tlaka. Poleg merilnikov nam priskočijo na pomoč namenske aplikacije za spremljanje krvnega tlaka.

Welltory med vsemi predstavljenimi aplikacijami podpira največ naprav. S svojo široko združljivostjo se poveže z več kot 120 napravami, vključno z merilniki krvnega tlaka, s pametnimi urami, sledilci aktivnosti in z aplikacijami za produktivnost, kar omogoča celovit vpogled v zdravstveno stanje uporabnika. S svojo podporo za pametno uro Apple Watch in različne merilnike krvnega tlaka omogoča spremljanje srčnega utripa, krvnega tlaka, variabilnosti srčnega ritma in še več. Bitje srca lahko merimo tudi ob pomoči bliskavice na telefonu.

Blood Pressure Diary je ena izmed najbolj preprostih, a učinkovitih aplikacij za beleženje krvnega tlaka, ki izstopa predvsem zaradi svoje popolne brezplačnosti. Beležimo sis- in diastolični tlak ter srčni utrip, pri čemer je vsak vnos mogoče opremiti z dodatnimi oznakami in opombami. Meritve se samodejno razvrščajo v različne cone krvnega tlaka (normalni tlak, predhipertenzija, hipotenzija, hipertenzija stopnje 1 in 2), kar omogoča jasen pregled nad zdravjem srca in ožilja skozi čas.

Druga brezplačna možnost Blood Pressure Companion poleg enostavnega beleženja omogoča tudi prikaz trendov prek histogramov, kjer lahko jasno vidimo, kako se naš krvni tlak ali srčni utrip spreminja skozi čas. Aplikacija se popolnoma integrira z Apple Healthkit in omogoča varnostno kopiranje podatkov prek povezave Wi-Fi na telefon iPhone ali v oblačno shrambo DropBox.

Naprednejše naprave za merjenje krvnega tlaka imajo običajno spremljajočo aplikacijo, ki si jo velja najprej ogledati. Če zadostuje našim potrebam, je to zagotovo najboljša možnost. Primer je Omron Connect, ki samodejno sledi meritvam, svetuje in opozarja.