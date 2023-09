Xperia 1 V

Xperia 1 V je še vedno tisti Sonyjev telefon, ki bi lahko bil prva izbira za marsikoga, če ne bi imel nekaj čudaških rešitev. Ena od njih je tudi zaslon vrhunske ločljivosti 4K. Tako »gostih« zaslonov na telefonih večinoma ne vidimo več in tu Sony resnično izstopa, a kaj, ko za povprečnega uporabnika to pomeni predvsem (pre)visoko ceno in so zato – nepotrebni. Na 6,5-palčnem zaslonu najbrž le sokol zares vidi vso to množico pik. Razlog za zaslon ločljivosti 4K je uradno ta, da je telefon mogoče povezati s Sonyjevimi kamerami/fotoaparati in ga uporabljati kot profesionalni monitor. Tam visoke ločljivosti in profesionalno risanje barv dejansko pridejo prav. Vse to pa povprečnemu uporabniku pomeni bolj malo.

Zaslon tudi nima tehnologije LTPO, tako da ne zmore spustiti osveževanja na 1 Hz in s tem varčevati z energijo. Še celo 120 Hz je treba posebej vklopiti v nastavitvah, saj privzeto riše sliko pri 60 Hz.

