Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi s falangami telefonov Redmi ne popušča in na slovensko tržišče je prišla četverica naprav Note 12. Da, Note. Proizvajalec morda računa na tiste, ki so si to ime nekoč kot nekaj dobrega zapomnili pri Samsungu.

Letošnji nabor Redmi sega od nizkocenovca za 250 evrov do modela Pro+ za 520. Na preizkus smo dobili najbrž najbolj zanimivo napravo, in sicer Redmi Note 12 Pro 5G s ceno 400 evrov. Ta model je najzanimivejši zato, ker se bori za svoje mesto v srednjem cenovnem razredu in – vsaj po golih specifikacijah – za ta denar ponuja kar veliko.

Zakup člankov