Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Zmagovalec našega nedavnega preizkusa cenejših telefonov Realme 7 Pro je izstopal predvsem zato, ker je za 300 evrov dostavil komponente, ki jih konkurenca enostavno ni imela ali pa je imela slabše. OLED-zaslon (ki se osvežuje s 60 GHz), stereo zvočnika, 128 GB shrambe, baterija 4.500 mAh in Snapdragon 732G s 6 GB pomnilnika so zelo, zelo dobra kupčija v tem cenovnem razredu.





Vendar je Xiaomi Redmi Note 10 Pro, ki ga lahko kupimo za praktično enako ceno, še boljša izbira. Procesor in količina pomnilnika sta enaka, potem pa se že začnejo razlike, ki vsaj na papirju prednost dajejo Xiaomiju. Baterija je večja, 5.020 mAh proti 4.500 mAh, a sta avtonomiji v praksi primerljivi. Za to ima najbrž največ zaslug zaslon Redmija, ki je malce večji (6,7 palca) in se lahko osvežuje pri 120 Hz. »Hitri zasloni« niso vedno pri vrhu prioritet uporabnikov, a vmesnik teče bolj tekoče in pri igrah se večja hitrost osveževanja velikokrat obrestuje. Predvsem pa je malce noro, da smo letos dobili telefon, ki stane le 300 evrov in podpira 120-herčno osveževanje zaslona. Še pred letom dni je bila ta funkcionalnost rezervirana za dosti dražje naprave. Zasloni OLED so pri dragih modelih že nekaj časa stalnica, a ko pogledamo cenejše naprave, so še vedno bolj izjema. Tudi sicer v telefonih niso tako svetli kot v tokratnem Xiaomiju. Okoli zaslona so robovi, a niso drastični in se vsaj približajo estetiki dražjih naprav, ki robove zmanjšajo na minimum.

