Xiaomi 13 & 13 Pro

Xiaomi se je v zadnjih letih povzpel v vlogo enega najpomembnejših konkurentov Samsungu na področju telefonov Android. S tem so prišle tako večje in bolj ambiciozne želje kot tudi več pozornosti kupcev in medijev. V to okolje prihajata nova modela, s katerim podjetje pokaže, kaj vse zna. Gre za Xiaomi 13 in 13 Pro, preprosto imenovana naslednika modelov 12 in 12 Pro. Sodeč po govoricah, naj bi kasneje sledil še Xiaomi 13 Ultra, nadgradnja obstoječega 12S Ultra.

Telefona delujeta zelo kakovostno. Oba uporabljata Corningov Gorilla Glass Victus na prednji strani, osnovni model 13 ima tako steklo tudi zadaj. Pri različici Pro je zadnja stranica iz keramike – pri Xiaomiju pravijo, da gre za »nanobiološko« keramiko, karkoli že to je, ki naj bi bila še posebej trpežna. Na otip moramo priznati, da nismo opazili razlik v primerjavi s stekleno zadnjo stranico navadnega modela. Oba zadnji stranici sta zelo gladki, na obeh se zelo poznajo prstni odtisi – morda malenkost bolj na stekleni stranici modela 13, ki je bil bel, 13 Pro pa črn. Oba imata kovinsko ogrodje in dajeta občutek res solidno izdelane naprave.

