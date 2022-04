Xiaomi 12 Pro

Huawei je bil poleg Samsunga edini resen »Android telefonski« tekmovalec v najvišjem cenovnem razredu, in odkar je izginil z lestvic najbolj prodajanih, se ta del tržišča trudijo prevzeti drugi proizvajalci. Tudi Xiaomi.

Obstajata dve kategoriji dražjih telefonov. V prvo, najvišjo, sodijo tisti telefoni, ki goljufajo, ker so enostavno predragi. Gre za naprave, ki stanejo med 1.300 in 2.500 evri. Samsungovi foldi, Huaweijevi pocketi in podobne tovrstne naprave so vse (vsaj) strojno izjemne, a do resnega preboja med uporabnike ne pridejo, ker so predrage. Samsungov flip je tudi najprej sodil v to kategorijo, a ko se je v tretji različici cena približala tisočaku, je postal zanimiv. Tisočak je tista postavka, okoli katere se vrtijo realni »najboljši« telefoni, in tu sta zadnja leta edina resna konkurenta Apple in Samsung. Da, tudi ostali delajo takšne telefone, a le redki se prodajo v resnih številkah. Izjema je bil Huawei, ki si je izboril mesto ob Applu in Samsungu. Zdaj ko ga praktično ni več, ga poskušajo ostale znamke nadomestiti. Težava, v katero se vsi zaletavajo, je ta, da uporabniki potrebujemo precej časa, da neki znamki priznamo premijski status. Samsung je šele z Galaxy S8 nekako ujel vse potrebno: strojno opremo, fotoaparat, oblikovanje in kakovost izdelave. Huawei je to dosegel s P30 Pro, medtem ko ostali proizvajalci nikoli niso zares imeli telefonov tega »kalibra«. Dobro, lanski OnePlus 9 Pro je tudi že bil tak. Sonyjevi modeli so bili vedno predragi, LG pa ni nikoli zares prepričal z oblikovanjem. Xiaomi se v resnici nikoli ni zares trudil, saj je bil njegov načrt vedno veliko stroja, za malo denarja. Do zdaj.

