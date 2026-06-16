Windows - Vrata, ki jih ne vidimo

Microsoft je za takšne zgodbe skoraj popoln kandidat. Windows je že desetletja operacijski sistem sveta: domačih računalnikov, pisarn, šol, bank, državnih ustanov in vojske. Zaprt, ameriški, vseprisoten in dovolj zapleten, da mu skoraj nihče ne more zares pogledati pod pokrov. Ko je bila leta 1999 v Windows NT odkrita spremenljivka z imenom `_NSAKEY`, je bilo skoraj neizogibno, da bo iz nje nastal mit o skrivnem ključu ameriške agencije NSA. Microsoft je pojasnil, da ne gre za stranska vrata, temveč za kriptografski ključ, povezan z ameriškimi izvoznimi pravili za šifriranje, vendar je bilo ime dovolj zgovorno, da dvom nikoli ni povsem izginil.

Vsak zaprt sistem je nekoliko sumljiv. To ne pomeni, da je nujno nevaren, vseeno pa, da od uporabnika zahteva zaupanje. Ko uporabljamo Windows, iphone, Android, usmerjevalnik, oblak ali poslovno aplikacijo, večinoma ne vemo, kaj se v ozadju v resnici dogaja. Vidimo okna, ikone, nastavitve in obvestila, ne vidimo pa kode, dogovorov, varnostnih certifikatov, diagnostičnih poti, pravnih zahtevkov in izjem, ki jih sistem morda omogoča. V tej nevidnosti nastane prostor za najbolj trdožive tehnološke teorije zarote.

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Vsak zaprt sistem je nekoliko sumljiv. To ne pomeni, da je nujno nevaren, vseeno pa, da od uporabnika zahteva zaupanje. Ko uporabljamo Windows, iphone, Android, usmerjevalnik, oblak ali poslovno aplikacijo, večinoma ne vemo, kaj se v ozadju v resnici dogaja. Vidimo okna, ikone, nastavitve in obvestila, ne vidimo pa kode, dogovorov, varnostnih certifikatov, diagnostičnih poti, pravnih zahtevkov in izjem, ki jih sistem morda omogoča. V tej nevidnosti nastane prostor za najbolj trdožive tehnološke teorije zarote.

Microsoft je za takšne zgodbe skoraj popoln kandidat. Windows je že desetletja operacijski sistem sveta: domačih računalnikov, pisarn, šol, bank, državnih ustanov in vojske. Zaprt, ameriški, vseprisoten in dovolj zapleten, da mu skoraj nihče ne more zares pogledati pod pokrov. Ko je bila leta 1999 v Windows NT odkrita spremenljivka z imenom `_NSAKEY`, je bilo skoraj neizogibno, da bo iz nje nastal mit o skrivnem ključu ameriške agencije NSA. Microsoft je pojasnil, da ne gre za stranska vrata, temveč za kriptografski ključ, povezan z ameriškimi izvoznimi pravili za šifriranje, vendar je bilo ime dovolj zgovorno, da dvom nikoli ni povsem izginil.

Za povprečnega uporabnika je bila zgodba privlačna, ker se je ujemala z občutkom. Računalnik je »moj«, a hkrati ni povsem moj. Posodobitve se namestijo same. Sistem pošilja telemetrijo. Datoteke se selijo v OneDrive. Račun ni več samo lokalni, ampak povezan z oblakom. Varnostne funkcije delujejo v ozadju. Copilot, iskanje, diagnostika in sinhronizacija ustvarjajo vtis, da se računalnik nenehno pogovarja z nekom zunaj sobe. Od tod do vprašanja »Kdo še ima dostop?« ni daleč.

Teorija zarote bi rekla: V Windows je skrita soba za tajne službe. Resničnost je manj čista, a zato bolj zanimiva. Za javno znan dokaz, da bi Windows vseboval univerzalna vrata za NSA, ni trdne podlage. Hkrati pa bi bilo naivno trditi, da tajne službe v digitalni infrastrukturi nimajo nobene vloge. Razkritja Edwarda Snowdna so pokazala, da sodobni nadzor ni le domišljija paranoikov, temveč obsežen sistem pravnih zahtevkov, tajnih programov, dostopa do podatkovnih tokov, metapodatkov in sodelovanja z velikimi tehnološkimi podjetji. Program PRISM je bil leta 2013 razkrit prav kot del tega sveta, v dokumentih pa so bila navedena velika imena ameriške tehnološke industrije.

Še otipljivejši so primeri omrežne opreme. Usmerjevalniki, stikala in strežniki niso zanimivi, ker bi na njih pisalo »tajna služba«, ampak zato, ker skozi njih teče promet. Snowdnovi dokumenti in kasnejše objave so pokazali, da je enota NSA Tailored Access Operations razvijala orodja in postopke za napade na strojno opremo, tudi na izdelke velikih ameriških proizvajalcev. V javnost so prišle tudi fotografije domnevnega prestrezanja pošiljk in nameščanja vsadkov v opremo Cisco.

To je pomembna razlika. Eno je trditi, da ima vsak domači računalnik čarobna vrata, ki omogočajo branje datotek. Drugo je razumeti, da države z dovolj denarja in motivacije ciljano napadajo opremo, dobavne verige, omrežja, telefone, strežnike in račune. Prvo je mit o vsemogočni skriti sobi. Drugo je realnost obveščevalnega dela v digitalni dobi.

Vprašanje zato ni, ali je vsaka teorija o Windows in NSA resnična. Ni. Vprašanje je, zakaj se zdi verjetna. Odgovor je v zgodovini. Države so si prizadevale omejevati šifriranje. Zahtevale so dostop do podatkov. Tajne službe so izkoriščale ranljivosti. Proizvajalci so včasih sodelovali, drugič nasprotovali, kdaj tudi molčali, včasih pa o tem niso smeli govoriti. Uporabniki pa so vmes ostali z napravo, ki ji morajo zaupati, čeprav je ne morejo preveriti.

Prava lekcija zato ni, da moramo vsako posodobitev razglasiti za vohunsko operacijo. Prav tako ne, da moramo slepo verjeti velikim ponudnikom, kadar rečejo, da je vse varno. Lekcija je bolj trezna: zaprti sistemi zahtevajo nadzor, transparentnost, neodvisne preglede, močno šifriranje, odprte standarde in možnost, da občutljive stvari ostanejo pod uporabnikovim nadzorom. Kjer tega ni, bo praznino vedno zapolnil sum.

Morda v Windows ni skrite sobe za tajne službe, toda zgodovina nas uči, da se tajne službe za vrata do nje zanimajo. In če jih ni, jih včasih poskušajo narediti same.

Najbolj priljubljeni operacijski sistem v senci dvoma

Microsoftov operacijski sistem Windows poganja večino namiznih računalnikov na svetu. Zaradi te vseprisotnosti je Microsoft že desetletja idealen predmet tehnoloških teorij zarote. Podjetje iz Redmonda je ravno pravšnje velikosti, da obvladuje globalno infrastrukturo, hkrati pa je njegova koda zaprta pred javnostjo. Ko k temu prištejemo še zgodovinsko nerodne poteze na področju varovanja zasebnosti in agresivno siljenje v oblak, dobimo popoln recept za nezaupanje.

Poletje leta 1999 ni bilo videti kot nič posebnega. Večina ljudi je internet še vedno dojemala kot zanimivost prihodnosti. Modemi so se oglašali s kovinskim piskanjem, računalniki so bili veliki, težki in počasni, elektronska pošta pa je še vedno delovala skoraj čarobno. Svet se je navduševal nad digitalno revolucijo, ne da bi zares razumel, kaj vse se skriva pod površjem operacijskih sistemov, ki jih vsak dan uporabljamo. Nekje v Kanadi je takrat računalniški raziskovalec Andrew Fernandes počel nekaj, kar je bilo za večino ljudi popolnoma nerazumljivo. Ure in ure je pregledoval drobovje operacijskega sistema Windows. Ne ikon, menijev ali ozadij namizja, ampak sistemske datoteke, zapisane v binarni kodi. Njegovo delo je bilo podobno arheologiji, le da je namesto starodavnih ruševin odkopaval skrite dele programske opreme. Fernandes je raziskoval kriptografijo v Windows NT 4.0. Šifriranje je bilo že takrat izredno pomembno, čeprav večina uporabnikov o njem ni razmišljala. Skrbelo je za zaščito gesel, digitalnih podpisov in varnih povezav. Šlo je za nekakšno nevidno ključavnico sodobnega računalniškega sveta. Med pregledovanjem sistemske datoteke ADVAPI32.DLL je opazil nekaj čudnega. V kodi sta bila zapisana dva kriptografska ključa. Eden je imel popolnoma običajno in pričakovano ime, drugi pa je nosil oznako, ki mu je v trenutku vzbudila nelagodje – NSAKEY.

Fernandes je nekaj časa strmel v zaslon. NSA je kratica za Nacionalno varnostno agencijo Združenih držav Amerike, organizacijo, obdano s skrivnostmi, ki so jo že desetletja spremljale govorice o prisluškovanju in vohunjenju. Če je bilo njeno ime zapisano globoko v notranjosti največjega operacijskega sistema na svetu, se je porajalo vprašanje, ki je zvenelo skoraj paranoično: Zakaj? Novica se je med tehnološkimi navdušenci in zagovorniki zasebnosti razširila kot požar. Svetovni mediji so zgodbo takoj pograbili, skrivnostni NSAKEY pa je postal ena največjih tehnoloških tem tistega časa. Teza je bila preprosta in zastrašujoča: Microsoft je ameriški vladi zavestno predal ključ do stranskih vrat vsakega osebnega računalnika na svetu. Teorija o skriti digitalni sobi za tajne službe je dobila svoj prvi materialni dokaz. Ljudje so začeli gledati na svoje računalnike drugače. Dotlej so bile domače naprave z operacijskim sistemom Windows predvsem orodje za delo, igre in internet, tokrat pa se je prvič pojavila ideja, da bi lahko v njih obstajalo nekaj, česar uporabniki niso smeli videti.

Ime ameriške varnostne agencije NSA v ključu znotraj operacijskega sistema Windows je uporabnikom vzbudilo sum, da so v njihovem računalniku skrita stranska vrata, skozi katera lahko vlada dostopa do njihovih podatkov.

Microsoft se je znašel pod pritiskom. Podjetje je moralo pojasniti, zakaj se v sistemu nahaja ključ z imenom NSAKEY. Njihov odgovor je bil precej manj dramatičen od govoric, ki so krožile po internetu. Trdili so, da ključ ni namenjen vohunjenju ali skrivnemu dostopu do računalnikov, ampak da gre zgolj za rezervni kriptografski ključ, povezan z ameriškimi izvoznimi pravili o šifriranju. V tistem obdobju so v ZDA veljali izjemno strogi zakoni o izvozu močne kriptografske tehnologije. Ameriška vlada je močno šifriranje obravnavala enako kot izvoz orožja. Da bi Microsoft sploh smel prodajati Windows NT zunaj meja ZDA, je moral dokazati, da sistem spoštuje te omejitve. Ključ z oznako NSAKEY je bil v kodo vgrajen zato, da je Microsoft lahko izpolnil zahteve tehničnega pregleda agencije NSA. Služil je zgolj preverjanju pristnosti kriptografskih modulov in ne odpiranju skritih vrat. Toda razlaga ni pomirila ljudi. Če je šlo za navaden tehnični element, zakaj je nosil ime NSAKEY? Zakaj tako neposredna oznaka? Zakaj sploh omemba ameriške obveščevalne agencije v operacijskem sistemu, ki ga uporabljajo milijoni ljudi po svetu? Odgovori niso bili nikoli povsem prepričljivi. V naslednjih letih je zgodba skoraj prerasla v moderno legendo računalniškega sveta. Hekerji so še naprej razstavljali Windows na najmanjše dele in iskali dokaze o skritih funkcijah. Nekateri so bili prepričani, da nekje obstajajo tajna vrata, drugi pa so menili, da gre le za nesporazum, ki ga je napihnila internetna paranoja. Dokazov o dejanskih stranskih vratih niso nikoli našli, toda seme dvoma je ostalo. In potem je prišlo leto 2013.

Najbolj znani žvižgač Edward Snowden je povzročil, da so teorije zarote znova vzplamtele.

Ko je Edward Snowden razkril tajne dokumente NSA, je svet prvič videl resnični obseg digitalnega nadzora. Izkazalo se je, da je ameriška obveščevalna agencija prestrezala ogromne količine komunikacij, zbirala podatke in sodelovala z velikimi tehnološkimi podjetji. Nenadoma zgodba o ključu NSAKEY ni več delovala kot nora teorija z zgodnjih internetnih forumov. Čeprav še vedno ni bilo dokazano, da je skrivnostni ključ omogočal vohunjenje ali dostop do računalnikov, je postalo jasno nekaj drugega: ljudje so imeli razlog za nezaupanje. Danes je NSAKEY predvsem simbol prelomnega trenutka. Trenutka, ko so uporabniki prvič množično začeli razmišljati o tem, da njihovi računalniki morda niso povsem njihovi. Da globoko v kodi obstajajo deli, ki jih nikoli ne bodo razumeli, in organizacije, ki vedo o njihovih napravah veliko več, kot si želijo priznati. Morda NSAKEY nikoli ni bil nič več kot tehnični ključ z nesrečnim imenom. Mogoče pa je bil prvi opomnik, da digitalni svet ni tako transparenten, kot se zdi na površju. In prav zato zgodba še danes ni pozabljena.

Z Windows 10 je prišla na sceno telemetrija, lokalno zbiranje tehničnih podatkov za prenos na oddaljene strežnike razvijalca.

Z izidom sistema Windows 10 se je narava odnosa med Microsoftom in uporabniki korenito spremenila. Operacijski sistem ni več zgolj statičen izdelek, ki ga kupiš, namestiš na napravo in pozabiš nanj, temveč je postal storitev, ki se nenehno posodablja in spreminja. S to preobrazbo je v ospredje stopil izraz, ki je med uporabniki sprožil nov val panike: telemetrija. To je tehnologija, ki omogoča samodejno zbiranje in prenos meritev ter drugih tehničnih podatkov z oddaljenih lokacij v centralni sistem, kar v praksi pomeni, da Windows zbira in pošilja diagnostične podatke razvijalcem. Ko se aplikacija sesuje, posamezni gonilnik povzroči modri zaslon smrti ali sistem zazna upočasnitev delovanja, Windows te informacije zapakira in jih pošlje v Redmond. Za programerje so ti podatki neprecenljivi, saj jim omogočajo popravljanje napak, ki vplivajo na milijone naprav. Težava pa je nastala, ker je Microsoft ob predstavitvi sistema Windows 10 zbiranje teh podatkov zastavil izjemno agresivno, možnosti za popoln izklop pa so bile za običajne uporabnike praktično nedostopne. Ko so računalniški zanesenjaki začeli analizirati podatkovni promet svojih računalnikov, so ugotovili, da Windows nenehno komunicira z desetinami Microsoftovih strežnikov, celo takrat, ko računalnik miruje. Prenos podatkov ponoči ali med delom je postal vsakdanja realnost.

Ker Microsoft sprva ni jasno in natančno pojasnil, kaj se skriva v teh šifriranih paketih podatkov, je javnost sklepala o najhujšem. Pojavile so se teorije, da Windows v ozadju snema pritiske tipk, analizira vsebino osebnih dokumentov in posluša pogovore prek vgrajenih mikrofonov. Čeprav so kasnejše neodvisne analize pokazale, da gre v večini primerov za tehnične podatke o strojni opremi in delovanju sistema, je slaba transparentnost podjetja nepopravljivo poškodovala zaupanje uporabnikov. Windows 11 je to dinamiko še utrdil z globljo integracijo spletnih storitev neposredno v opravilno vrstico. Strah torej ostaja, a je večinoma neutemeljen. Ključno je potegniti jasno ločnico med tremi ravnmi realnosti: dejansko tehnično telemetrijo, slabo transparentnostjo korporacij in otročjo fantazijo, da nekje v kleti obveščevalne službe sedi agent, ki osebno prebira naša ljubezenska pisma ali nakupovalne sezname. Zadnja je z logističnega in ekonomskega vidika povsem nesmiselna. Količina podatkov, ki bi jih morali prenesti, shraniti in ročno pregledati za milijardo uporabnikov, presega zmogljivosti katerekoli znane institucije na svetu.

Resničnost je veliko bolj hladna, matematična in avtomatizirana. Microsoft ne zbira podatkov, da bi nas osebno spoznal, temveč zato, da nas spremeni v statistično točko. Sodobni nadzor ne poteka prek ljudi, temveč prek algoritmov strojnega učenja. Ti pregledujejo telemetrične metapodatke, da bi ugotovili splošne trende uporabe, optimizirali ciljne oglase ali izboljšali odzivnost svojih oblačnih storitev. Resnična krivda Microsofta ni v tem, da je v sistem vgradil skrito sobo za vohune, ampak v njegovi kronični slabi transparentnosti. Ko podjetje skrije možnosti zasebnosti globoko v menije, uporablja zavajajoče oblikovalske vzorce, ki uporabnika prepričajo, da deli več podatkov, kot je potrebno, in ko znotraj plačanega operacijskega sistema začne prikazovati oglase, ustvari okolje popolnega nezaupanja. V takem okolju podjetje mejo med legitimno poslovno prakso in teorijo zarote namerno zamegli. Uporabnik se počuti nemočnega, nemoč pa je najboljše gorivo za paranojo.

Ali posodobitev zares upočasnjuje računalnik, najlažje preverimo z njeno odstranitvijo.

Poleg strahu pred vohunjenjem obstaja še ena, morda celo bolj razširjena tehnološka teorija zarote v zvezi z operacijskim sistemom Windows, ki izvira iz vsakodnevne frustracije. Gre za prepričanje, da Microsoft prek sistema Windows Update namenoma pošilja posodobitve, ki upočasnjujejo starejše računalnike, da bi uporabnike prisilil k nakupu nove strojne opreme ali nove različice sistema. Teorija ima močne psihološke temelje. Vsak izmed nas je že doživel situacijo, ko je računalnik pred posodobitvijo deloval brezhibno, naslednji dan pa se je zaganjal dvakrat dlje, ventilatorji pa so začeli glasno tuliti brez očitnega razloga. Ker so velika tehnološka podjetja, kot je Apple, v preteklosti res imela afere z načrtovanim upočasnjevanjem naprav zaradi ohranjanja življenjske dobe baterij, so uporabniki to logiko hitro prenesli tudi na osebne računalnike.

Vendar je resničnost delovanja operacijskega sistema v ozadju precej drugačna in ne vključuje zlobnega načrta korporativnih direktorjev. Windows mora delovati na stotinah milijonov različnih kombinacij matičnih plošč, procesorjev, grafičnih kartic, pomnilnikov in perifernih naprav. Ko Microsoft izda varnostni popravek, ki odpravlja globoko sistemsko ranljivost, ta popravek pogosto spremeni način, kako procesor upravlja pomnilnik. Varnost ima svojo ceno v računalniški moči. Popravki za znane procesorske arhitekture pogosto namerno izklopijo nekatere funkcije optimizacije hitrosti, da bi preprečili zlonamerni kodi dostop do zaščitenih podatkov. Rezultat je upočasnitev delovanja, ki pa ni zarota za večjo prodajo, temveč neizogibna posledica odpravljanja lukenj v kompleksni programski opremi. Poleg tega Windows po vsaki večji posodobitvi v ozadju znova indeksira datoteke in optimizira disk, kar kratkotrajno porabi veliko sistemskih virov. Za uporabnika, ki vidi le vrteči se krožec na zaslonu, pa je to dokaz, da ga nekdo na daljavo namenoma sabotira.

Oblak sinhronizira podatke med različnimi napravami, hkrati pa jih hrani na oddaljenih strežnikih, kjer so podvrženi zakonodaji druge države.

V zadnjem desetletju smo priče največji strukturni spremembi v računalništvu: popolni selitvi osebnega računalnika v oblak. Ta proces se ni zgodil čez noč, temveč skozi subtilne, postopno uvedene spremembe, ki uporabnika počasi, a vztrajno ločujejo od lokalnega nadzora nad lastnimi podatki. Vse se začne že ob namestitvi sodobnih različic sistema Windows. Ustvarjanje lokalnega uporabniškega računa, ki je bilo v preteklosti standard, je danes skrito za zapletenimi postopki in zahteva obhod sistemskih nastavitev. Microsoft od uporabnika privzeto zahteva prijavo z Microsoftovim računom. S tem se identiteta na lokalni napravi trajno poveže z identiteto v svetovnem spletu. Naslednji korak v tej evoluciji je storitev OneDrive. Že od začetka sistem uporabnika spodbuja ali celo samodejno nastavi, da se mape z osebnimi dokumenti, slikami in z namizjem sinhronizirajo z oblakom. Naša datoteka tako ni več shranjena le na magnetni plošči, ampak se nemudoma prenese na strežnik v oddaljenem podatkovnem centru. Enako velja za pisarniški paket Microsoft 365, kjer se urejanje dokumentov vse bolj seli v spletni brskalnik, in najnovejše sisteme umetne inteligence, kot je Copilot. Z vidika uporabnosti so te funkcije izjemno priročne. Če izgubimo prenosnik, se preprosto prijavimo na novi napravi in vsi naši podatki so ponovno dostopni. Z vidika teorij zarote pa to pomeni dokončno izgubo suverenosti. Če so v preteklosti dvomljivci verjeli, da tajne službe iščejo skrita vrata v njihov lokalni računalnik, danes ta vrata sploh niso več potrebna. Podatki se nahajajo v oblaku, kjer so podvrženi zakonodaji države, v kateri stojijo strežniki, in kjer so dostopni prek uradnih ali neuradnih zahtev obveščevalnih agencij. Današnja tehnološka realnost briše mejo med paranojo in dejansko arhitekturo sodobnega interneta.

Vloga ustanovitelja podjetja Microsoft se je skozi zgodovino spreminjala, vendar Bill Gates še vedno ostaja grešni kozel v številnih teorijah zarote.

Nobena zgodba o Microsoftu in teorijah zarote ne more mimo njegovega ustanovitelja. Bill Gates že desetletja zaseda posebno mesto v kolektivni psihi človeštva. Zanimivo je opazovati, kako se je njegova vloga v svetu mitov skozi čas spreminjala, pri čemer je ohranil status ultimativnega tehnološkega mogotca. V 90. letih in na začetku tisočletja je bil Gates v očeh javnosti poosebljenje neizprosnega, hladnega programerja, ki želi monopolizirati celoten digitalni svet. Bil je obraz korporacije, ki je uničevala konkurenco in diktirala pravila igre. Če je obstajala teorija o skritih vratih v sistemu Windows, je bil Gates tisti zlobni genij, ki je to osebno odobril v svoji futuristični pisarni. Čeprav so ga kasnejši dogodki v javnem prostoru v nekaterih obdobjih potisnili v središče povsem drugačnih zgodb, povezanih z globalnim zdravjem in s filantropijo, njegov osnovni pomen v svetu tehnoloških teorij zarote ostaja nespremenjen. Gates nastopa kot arhetip tehnokrata, človeka, ki verjame, da se da vsak človeški in družbeni problem rešiti z algoritmi, s kodo in centraliziranim upravljanjem. Njegov premik od ustvarjalca operacijskega sistema do simbola globalne elite kaže, kako močno so naši strahovi pred tehnologijo povezani z osebnostmi, ki jo ustvarjajo. Ljudje lažje sovražimo in se hkrati bojimo konkretnega človeka kot zapletenega korporativnega sistema ali abstraktnih tisočih vrstic kode. Bill Gates je postal priročno platno, na katerega slikamo svoje strahove pred hitrim tehnološkim napredkom, ki ga ne moremo več dohajati ali nadzorovati.

Na koncu smo še vedno soočeni z začetnim vprašanjem: Ali v sistemu Windows obstaja skrita koda za tajne službe? Odgovor je z največjo verjetnostjo ne. Sodobni varnostni raziskovalci, ki nenehno analizirajo omrežni promet in delovanje operacijskih sistemov, bi namerno vgrajen mehanizem hitro odkrili, kar bi pomenilo takojšen propad Microsofta na svetovnem trgu. Zgodovina podjetja iz Redmonda dokazuje, da teorije zarote ne nastanejo v vakuumu, ampak so neposredna posledica pomanjkanja transparentnosti, agresivnih poslovnih modelov in zaprte narave tehnologije, ki jo uporabljamo vsak dan. Dokler bo naš primarni pripomoček za delo in komunikacijo deloval kot črna škatla, bodo ljudje v njenem šumu še naprej slišali šepetanje skritih opazovalcev. Resničnost pa je na neki način še bolj skrb vzbujajoča. Microsoft danes ne potrebuje nobenih skritih vrat, saj so sodobni tehnološki trendi celotno arhitekturo operacijskega sistema spremenili v odprto knjigo za tiste, ki znajo brati podatke. Skozi nenehno telemetrijo, obvezne spletne račune, avtomatizirano sinhronizacijo z oblakom in integracijo umetne inteligence se naši podatki prostovoljno in neprekinjeno selijo z naših lokalnih naprav na oddaljene strežnike. Naša naloga ni, da verjamemo v namišljene agente v kodi, temveč to, da ostanemo kritični do dejanskih, povsem javnih procesov, ki počasi, a zanesljivo spreminjajo pomen besede zasebnost v digitalni dobi.