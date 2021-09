Windows 365 – računalnik v oblaku

Windows 365 je Microsoftov predlog za računalniško namizje v oblaku. Za dostop do njega zadostujeta mesečna naročnina in poljubna strojna oprema, ki jo imamo pri roki. To je lahko mac, računalnik z Linuxom, tablica, telefon in … Zakaj pa ne, prav pride tudi star računalnik z okoljem Windows 7, ki ni več podprt, a še vedno lahko povsem spodobno krmili oddaljeno navidezno napravo. Pa je Windows 365 res lahko zanimiv za vsakogar?

Microsoft je v začetku letošnjega leta predstavil dve veliki novosti na področju operacijskih sistemov Windows. Nedvomno bolj odmevna je nova generacija operacijskega sistema Windows 11, ki bo na voljo od začetka oktobra dalje. V senci te velike novosti pa so predstavili tudi spletno storitev Windows 365, virtualizirane navidezne stroje, ki jih poganjamo v oblaku. Kar ne gre pomotoma mešati s podobnim imenom Microsoft 365, kjer gre za novo marketinško ime za Office.

