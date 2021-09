Windows 11

Microsoft je pripravil novo večjo posodobitev najbolj razširjenega operacijskega sistema na planetu. Čeprav natančen datum uradnega izida Windows 11 v času pisanja tega članka še ni znan, si lahko prenovljeni sistem omislimo že danes. In uživamo v večji varnosti, hitrejšem izvajanju ter številnih izboljšavah, ki obljubljajo udobnejše delo z računalnikom.

Operacijski sistem Windows 11 lahko brezplačno namestimo na računalnik, na katerem teče zadnja uradna različica Microsoftovega paradnega konja in ki je opremljen z najmanj dvojedrnim procesorjem hitrosti 1 GHz ali več, 4 GB pomnilnika RAM, 64 GB prostora na disku, zmožnostjo UEFI in Secure Boot, mikrokontrolerjem TPM (Trusted Platform Module) in grafično kartico z DirectX 12 ter gonilnikom WDDM 2.0. Največ polemik je izzvala zahteva po strojnem generiranju številčnih kod TPM, ki naj bi povečala varnost pri uporabi operacijskega sistema Windows 11. Ali je naš PC opremljen s to tehnologijo, preverimo tako, da zaženemo pripomoček tpm.msc, ki odpre pogovorno okno Trusted Platform Module Management. To nam razkrije informacije o proizvajalcu strojne opreme in obelodani, ali je TPM nameščen in opremljen z ustreznim certifikatom.

