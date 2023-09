Windows 11, zadnjič?

Microsoft pospešeno pripravlja naslednjo veliko posodobitev za Windows 11 z različnimi izboljšavami, med katerimi je najobetavnejši pomočnik z umetno inteligenco Copilot. Naslednja različica bo morda že – 12.

Microsoft se je že ob začetni predstavitvi v letu 2021 odločil, da bo svoj glavni operacijski sistem Windows 11 nenehno spreminjal in redno objavljal posodobitve, v prvi vrsti za izboljšanje uporabniške izkušnje. Novosti in posodobitve predstavljajo dobesedno vsak mesec, so pa te večinoma dostopne le za prostovoljne in radovedne preizkuševalce (Insider). Za širšo množico nato tako preizkušene in dokončne novosti objavijo v letni posodobitvi.

Zakup člankov