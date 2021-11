Windows 11 – okolje za nove čase

Začenja se obdobje operacijskega sistema Windows 11, ki bo poskušal hitro nadomestiti dosedanjo desetico. Navzven je kozmetično olepšan, navznoter izdatneje spremenjen za zagotavljanje večje varnosti. V celoti gledano pa podoben sedanjemu in predvsem združljiv z množico programov, ki jih uporabljamo vsakodnevno.

Windows 11 prinaša osvežen uporabniški vmesnik, ki hitro postane domač.

Windows 11 bo v končni različici na voljo od 5. oktobra dalje. Kot smo že pisali v času junijske uradne predstavitve, prinaša opazno, čeprav pretežno kozmetično prenovo namizja, kjer so ikone, vključno s startno tipko, prenovljene in centrirane glede na širino zaslona. Uporabniška izkušnja je podobna tisti, ki jo že poznamo pri Applovem operacijskem sistemu macOS.

Del te grafične prenove je nova oblika oken. Ta so zdaj zaobljena, s čimer delujejo bolj elegantno, spet na moč podobno kot pri MacOS. V Windows 11 je Microsoft dokončno opustil ploščice (tiles) ter se vrnili k manjšim in elegantnejšim ikonam, ki ponazarjajo programe. Iz preteklosti so se vrnili tudi gradniki (widgets), ki na zaslonu prikazujejo različne povzetke najkoristnejših informacij.

Ob tem je Microsoft prenovil tudi svojo glavno stran za posredovanje novic, zbranih iz različnih internetnih virov, seveda najprej svojega, ki smo ga doslej poznali kot Bing News. Nova začetna stran se imenuje Start, nerodno enako kot začetna tipka za prikaz menijev v samih Oknih, kar bo brez dvoma nekaterim povzročalo zmedo. Start bo eden od poglavitnih widgetov, za druge platforme pa tudi kot samostojna začetna spletna stran ali aplikacija na telefonu.

Ena lepših novosti je enostavnejše razporejanje oken po zaslonu, če se z miško dlje časa zadržimo na tipki za povečanje okna. Tu so precej izboljšali mehanizem, s katerim posamezno okno samodejno razširimo ali »pripnemo« na izbrani kot zaslona. Doslej smo to morali početi s potegom okna čez (izbrani) rob zaslona, paziti pa smo morali, kje, saj je bilo od tega odvisno, ali se je okno prestavilo na polovico ali četrtino. Windows 11 zdaj predlog razporeditve pokaže kot grafični meni, če se z miško na tipki za maksimiranje okna zadržimo daljši čas.

Ni vse v šminki

Če odmislimo nekaj kozmetičnih popravkov in izboljšave upravljanja oken ter spremenjeno varnost sistema, ostane najpomembnejša novost v Windows 11 podpora za programe, pisane za Android. Tu se je Microsoft povezal z Amazonovo spletno trgovino za Android in ne Googlom. Toda kaj, ko je Microsoft pojedel svoje junijske obljube in to funkcionalnost zamaknil. Novost naj bi bila sprva nared v prvi različici Windows 11, zdaj pa je že uradno, da bo vse skupaj predstavljeno šele z eno od posodobitev v letu 2022.

Enajsta Okna bodo lahko poganjala tudi programe napisane za Android, toda šele leta 2022.

Ob tem je pomemben še en nedavno objavljen podatek. Če bomo hoteli na Windows 11 uporabljati programe za Android, bo moral imeti računalnik vsaj 8 GB RAM, dvakrat več od minimalne konfiguracije za okenske programe. Microsoft celo priporoča, da je najbolje, če imamo kar 16 GB RAM.

Osebno sem sicer precej zadržan do koristnosti tovrstne funkcionalnosti. Podpora za Android zveni zanimivo, toda ali bo res uporabno in koristno? Izbira programov za okolje Windows je zelo bogata, po funkcionalnosti so zagotovo še vedno nekaj korakov pred različicami za Android. Poleg tega so programi za Android pisani z mislijo na uporabniški vmesnik, ki ga krmilimo s prsti. V okolju Windows, ki ga pretežno uporabljamo z miško in s tipkovnico, bo to prej omejitev kot korist. Na podporo za Android programe velja gledati kot na Microsoftovo pomoč za prodajo svojih lastnih tablic Surface. Dejstvo je, da je za tablična Okna napisanih razmeroma malo programov, zato tu uporaba programov za Android ima smisel.

Preživeta strategija?

Ko gre za zagotavljanje temeljev za uporabo uporabniških programov, ima Microsoft zagotovo avtoriteto in dokazano znanje, kako se tem zadevam streže. Toliko bolj nerazumljivo je zato, zakaj podobne kakovosti ne nudi tudi s priloženimi programi v samem operacijskem sistemu. Vsi vemo, da je večina priloženih programov resnično skromnih, tako po funkcionalnostih kot pogosto tudi po videzu in načinu dela z njimi. V večini primerov že prvi brezplačni program, na katerega naletimo, nalogo bolje opravi.

Tudi Windows 11 tu ne prinašajo pretiranih izboljšav. Vsaka razvojna različica Windows 11 je sicer prinesla prenovo enega izmed programov. Najprej je bil na vrsti Raziskovalec, nato program za upravljanje fotografij. Toda spremembe so res minimalne, spet pretežno kozmetične. Zakaj Microsoft torej vztraja pri tovrstni strategiji? Zakaj preprosto ne prepustijo priložnosti neodvisnim proizvajalcem? Morda pa se bo vendarle nekaj spremenilo. Microsoft je, denimo, v programu za delo s fotografijami omogočil izbiro, s katero lahko uporabniki pridejo do programov za urejanje fotografij, ki jih naložijo prek spletne trgovine. A to je zelo malo, dalo bi se narediti precej bolje.

Ena od odmevnih novosti v okolju Windows 11 je, da bo namesto Skypa kot privzeti program za kramljanje in skupinsko sodelovanje uporabljen Microsoft Teams. Microsoft sicer s tem ni najavil, da bo opustil Skype, vendar je moč potezo interpretirati, da je to morda začetek konca za Skype.

Microsoft počasi a vztrajno prenavlja orodja vgrajena v okolje Windows 11. Morda prepočasi in premalo ambiciozno.

Ni (vse) za vse

Microsoft je v Windows 11 močno predelal in poenostavil namestitveno proceduro (setup). Izstopa možnost določitve profila oziroma namena uporabe računalnika. Izbiramo lahko med nastavitvami za igre, pisarniško delo, kreativno delo (video, zvok) in druge profile, skladno s tem pa bo namestitvena procedura nastavila tudi parametre operacijskega sistema.

Ob junijski najavi okolja Windows 11 je Microsoft povzročil pravcato zmedo okoli vprašanja o združljivosti novega operacijskega sistema s strojno opremo. Zmeda je bila tolikšna, da so vse poletje porabili za pojasnila in dopolnitve politike. Kot da bi želeli najprej slišati, kar si mislijo uporabniki.

Če imate starejši računalnik, novice za vas niso najboljše. Windows 11 bo za delovanje potreboval Intelove procesorje osme generacije (s peščico izjem) ali procesorje AMD Ryzen 2000 oziroma novejše. To dejansko pomeni, da računalniki starejši od treh let po vsej verjetnosti ne bodo podprti.

Ključna sta dva elementa: računalnik bo moral vsebovati varen BIOS UEFI (s funkcijo secure boot) in podporo za varnostno tehnologijo TPM 2.0. Starejše različice (1.x) ne bodo dovolj. Za večino uporabnikov ne bo preprosto razumeti, ali imajo združljiv računalnik ali ne, zato je Microsoft sprva pripravil posebno orodje za preverjanje združljivosti, ki pa je povzročilo več težav kot koristi, zato so ga umaknili.

Namesto tega so javno objavili naslednjo politiko. Najprej bodo Windows 11 dobili vsi novi računalniki. Kaj kmalu se lahko zgodi, da bodo na trgovinskih policah le še izdelki z novim OS. Nadalje bodo selektivno, po skupinah, ponudili nadgradnje za dosedanje sisteme Windows 10. Kako hitro bo prišlo obvestilo za nadgradnjo, je odvisno od države, starosti in celo zanesljivosti (!) računalnika. Pazite, Microsoft trdi, da lahko s svojimi orodji določi zanesljivost vašega računalnika. Zanimivo.

Tehnično gledano Microsoft ne bo povsem onemogočil uporabe Windows 11 na starejši opremi, le alternativa je bolj ali manj neuporabna. Trik gre takole: če imate računalnik z Windows 10 in ta ni združljiv, Windows 11 ne bo mogoče namestiti kot nadgradnje. Menda pa Microsoft ne bo preprečeval namestitve Windows 11, če se ta izvaja na novo iz namestitvene slike sistema ISO. Toda nato nastopi velik »ampak«. Kot vse kaže, tako nameščen Windows 11 ne bo podpiral posodobitev prek Windows Update, prav tako pa bo zelo verjetno nergal, da deluje na nezdružljivi opremi. Skratka, neuporabno.

Kar pri celotni zadevi moti, je Microsoftova netransparentnost, zakaj prehod na Windows 11 pogojuje prav s TPM 2.0. Zakaj, recimo, ni dovolj TPM 1.2? Pojasnili so sicer, da je iz varnostnih razlogov in zaradi zaščite uporabnikov. Toda ali to pomeni, da v Windows 10 obstaja neka vgrajena, morda celo strašljiva ranljivost, ki bo odpravljena šele z zamenjavo strojne opreme? Se še spomnite afere ranljivosti procesorjev (pretežno Intelovih), ki so jo raziskovalci našli pred časom in so jo potem nekako zakrpali? Sta morda ti dve zadevi povezani? Povsem jasnih odgovorov za zdaj še ni.

Naj se kolo vrti!

Obenem pri celotni zadevi obstaja priokus, da gre tovrstna politika na mlin proizvajalcev strojne opreme, ki bodo s tem dobili priložnosti povečati prodajo, precej prej, kot so pričakovali. Kaj bo na to temo rekla uradna politika v EU, ki se bori za trajnostni razvoj, pravico do uporabe starejše, še koristne opreme, manj zavrženih, a še delujočih računalniških izdelkov? Občutek imam, da se bo o tem še pisalo in razpravljalo.

Za podjetja bo pomemben podatek, da bodo za nameščanje in upravljanje operacijskega sistema Windows 11 lahko uporabljena ista orodja kot danes za Windows 10. To velja tudi za računalniške politike (policy), ki so pomemben del avtomatiziranega upravljanja okolja v podjetjih. To pomeni, da ni potrebnega dodatnega učenja novih orodij, pa tudi vpeljavo v produkcijo bo lažje speljati kot, denimo, pri prehodu iz prejšnjih generacij okolja Windows. Microsoft tudi poudarja, da ne bo nobenih težav pri sočasni uporabi obeh sistemov v okviru istega podjetja.

Ko smo že pri upravljanju operacijskega sistema, Microsoft navaja, da bodo posodobitve za Windows 11 enostavnejše kot doslej, predvsem pa okoli 40 odstotkov manjše. To bo imelo ugoden vpliv tako na hitrost posodabljanja kot tudi obremenitve lokalnega omrežja pri tovrstnem početju. Pomembna novost je, da bo posodobitve zaradi varnosti mogoče ločiti od novih funkcionalnosti. S tem ohranimo vedno varen računalnik, brez funkcionalnih sprememb delovanja, ki so lahko v nekaterih okoljih moteče.

Microsoft naj bi funkcionalne novosti predstavljal predvidoma enkrat letno. Trenutno jamčijo podporo za 24 mesecev pri različicah Home in Pro. Ta se podaljša na 36 mesecev, če uporabljamo različici Enterprise in Education. Tovrstna politika daje slutiti, da Microsoft s predstavitvijo Windows 12 ne bo čakal naslednjih pet let. Lahko pa se seveda motimo.

Kako hiter pa je operacijski sistem Windows 11? Čeprav nam tega ni uspelo potrditi pri našem testu (razvojne različice, uporaba sistema Windows 11 v virtualki), naj bi bila nova različica Oken za končne uporabnike opazno hitrejša. Microsoft trdi, da so skrajšali zagonski čas, zmanjšali porabo sistemskih sredstev in celo podaljšali trajanje delovanja na akumulatorjih pri prenosnikih.

Windows 11 ima novo politiko uporabe sistemskih sredstev, ki priotirizira delovanje programov v ospredju. Če pri delu uporabljamo spletni brskalnik Edge, bo Microsoft zavihke v ozadju samodejno prestavil v stanje »spanja«. Kdor ima odprtih veliko spletnih strani v zavihkih, bo opazil veliko pridobitev tako pri hitrosti kot porabi pomnilnika. Microsoft trdi, da s to tehniko porabijo v povprečju 32 odstotkov manj pomnilnika in 37 odstotkov manj procesorskega časa.

Vsi smo vajeni telefonov …

Microsoft želi z okoljem Windows 11 poustvariti uporabniško izkušnjo, ki jo poznamo iz pametnih telefonov in tablic, kjer je okolje na voljo takoj po vklopu naprave. V ta namen Windows 11 nadaljuje osveževanje pomnilnika RAM tudi v režimu, ko računalnik miruje. Sam procesor, enota SSD, Wi-Fi in bluetooth pa bodo vklopljeni le tedaj, ko bo uporabnik to potreboval. Rezultat naj bi bil skoraj trenutni zagon. Čeprav verjamemo tehničnim navedbam, bomo za potrditev vseeno raje počakali prve računalnike, ki bodo imeli tovarniško nameščene Windows 11.

Ali torej potrebujemo Windows 11 ali ne? Striktno z uporabniškega vidika bi lahko dejali, da hitra zamenjava ni potrebna. Toda Windows 11 utegne postati nuja, ko govorimo o varnosti. Microsoftovi varnostni strokovnjaki očitno menijo, da dosedanjih računalnikov zaradi tehnoloških omejitev ni mogoče več kot toliko zaščititi. Za zdaj sicer še ni nobenih znakov, da so ugotovljene ranljivosti dejansko že v rabi, toda če se bo to zgodilo, lahko pričakujemo še dodaten in izdaten pospešek v nadgradnje na Windows 11 in s tem nadgradnje na novo strojno opremo.

Microsoft Windows 11

operacijski sistem

Kje: www.microsoft.com

Koliko: Brezplačna nadgradnja.

Za: Sodobnejši uporabniški vmesnik, hitrejše delovanje, podpora za Android programe (v prihajanju).

Proti: Stroge zahteve za strojno opremo, malo funkcionalnih novosti.