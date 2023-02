Vzpon digitalnega nomadstva

Delo na daljavo je bilo včasih začasna ali celo zasilna rešitev, dolgotrajna pandemija pa je podjetja prisilila, da o delu na daljavo začno resno razmišljati. To namreč postaja nova normalnost.

V času pandemije covida 19 je delo na daljavo postalo stalnica za milijone ljudi po vsem svetu. In se obdržalo. Najrazličnejše raziskave z vseh koncev sveta ugotavljajo, da se ljudje, ki so bili zaradi omejitev gibanja v času pandemije prisiljeni delati na daljavo, zdaj raje izogibajo vožnji na delo in delajo od doma. Študija Svetovnega gospodarskega foruma iz leta 2021 je pokazala, da si kar dve tretjini zaposlenih želita svobodno izbiro glede dela na daljavo. Številne države zato zaposlenim že dajejo zakonsko pravico, da pri delodajalcu zahtevajo delo na daljavo ali prožno obliko dela. Združeno kraljestvo je pred kratkim najavilo, da bo olajšalo delo na daljavo, saj je odpravilo 26-tedensko kvalifikacijsko obdobje in uvedlo pravico do dela na daljavo že prvi dan ob začetku nove zaposlitve.

