Vsi smo proizvajalci računalnikov!

Četudi so računalniki sestavljeni iz komponent, ki jih lahko skorajda poljubno menjamo brez tehničnega znanja in so bolj podobni legokockam kot zapečatenim sistemom, je zakon na tem področju strog. Če iz komponent sestavite računalnik, ste ustvarili nov proizvod in vas štejejo med proizvajalce. Če ga prodate, morate nenadoma izpolnjevati vrsto pogojev o skladnosti, obiščejo pa vas lahko tudi inšpektorji. To so na lastni koži izkusili tudi nekateri garažni trgovci.

Če vprašate naključnega mimoidočega, koliko proizvajalcev računalnikov imamo v Sloveniji, bo namesto odgovora bržkone zgolj presenečeno skomignil. Tudi poznavalci bodo ob vprašanju zavzdihnili, da žal nič več. Nekoč je bilo seveda drugače. V Iskri so o računalništvu začeli razmišljati že v zgodnjih 70. letih preteklega stoletja, prvi lastni mikroračunalnik Iskradata 1680 pa so imeli že v začetku 80. let. Danes se računalniške komponente proizvajajo daleč onstran naših meja. Še najbliže je avstrijski del koncerna Infineon v Beljaku, sicer pa večina komponent nastane v kitajskih tovarnah. V zadnjih letih pa tudi zaradi trgovinske vojne z ZDA podjetja gradijo obrate še v ZDA, Nemčiji, na Japonskem in drugod.

