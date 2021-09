Vseprisotno mobilno računalništvo

Računalniki že dolgo niso več zgolj na mizah ali pod njimi. Z nami so dobesedno na vsakem koraku.

Že če se strinjamo o tem, da so pametni telefoni (tudi) računalniki, hitro postane jasno, da jih imamo vedno pri roki. No, veliko časa dobesedno v njej, v dlani. Ali pa na zapestju, saj so tudi pametne ure, zapestnice in druge pametne nosljive naprave računalniki v malem. Pravzaprav so nosljive naprave v vsega par letih postale tako zelo priljubljene predvsem zaradi dejstva, da se povezujejo s pametnimi telefoni in z mobilnimi aplikacijami. Nekatere jih hkrati zalagajo s podatki ali pa nam svoje prikazujejo – tudi v (računalniško) obdelani obliki, kot so statistika prehojenih korakov, kakovost spanca, čas in intenzivnost vadbe itd. Poleg skrbi za zdravje posameznika oziroma njegov (bolj) zdrav življenjski slog imajo še drugo, družabno dimenzijo. Ljudje se primerjamo s prijatelji, z znanci in neznanci. Se morebiti bolje počutite, če vam vadbena aplikacija na zaslonu nosljive ali mobilne naprave izpiše podatek, da ste se odrezali bolje kot večina drugih, ali pa, da je vaš napredek očiten?

Zakup člankov