V zadnjih letih se je način dela in sodelovanja korenito spremenil. Sestanki na daljavo so postali stalnica, kakovost videokonferenčne opreme pa ima ključno vlogo pri zagotavljanju učinkovitosti in dobrega vtisa. Preizkusili smo sistem Logitech Rally Bar Mini, ki je namenjen predvsem manjšim do srednje velikim sejnih sobam, ter dodatek Logitech Sight.

Kakovostne videokonference so za nemoteno delo vedno bolj pomembne, še posebej če želimo s tehnologijo nadomestiti fizično prisotnost na sestanku. Kakovosten zvok in osredotočenost na trenutnega govorca sta ključnega pomena, ravno tako tudi združljivost z različnimi videokonferenčnimi platformami.

Logitechova rešitev se po eni strani umešča med velike konferenčne sisteme, kjer so kamere, mikrofoni in zvočniki že integrirani v zaslon, a so to običajno zelo drage in toge rešitve. Po drugi strani pa nima slabosti manjših sistemov, kjer je treba vsak del sestaviti in nastaviti, združljivost pa je pogosto vprašljiva. Logitech ponuja rešitev »vse v enem« z možnostjo modularnega nadgrajevanja, kar se je v praksi izkazalo kot zelo učinkovito.

Sistema sta zasnovana kot odprta in prilagodljiva, saj podpirata širok nabor videokonferenčnih platform. Uradno podprte in optimizirane rešitve vključujejo Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms, Google Meet ter RingCentral Rooms, kar omogoča brezhibno integracijo v večino sodobnih poslovnih okolij. V načinu BYOD (Bring Your Own Device), kjer za konferenco uporabimo dodatni (svoj) računalnik, pa sistem deluje z vsemi večjimi aplikacijami za videokonference, vključno s Cisco Webex, z GoTo Meeting, BlueJeans, s Slack Huddles ipd. Logitech s tem zagotavlja popolno platformsko neodvisnost in zmanjšuje tveganje, da bi bil sistem omejen na enega samega ponudnika storitev.

Preklapljanje med sistemi je razmeroma enostavno in poteka prek menijev na zaslonu ali prek kontrolne tablice Logitech Tap, kar dodatno olajša uporabniško izkušnjo in fleksibilnost uporabe v različnih poslovnih scenarijih.

Sistem smo povezali v manjši sejni sobi, ki sprejme do deset oseb. Povezava je bila izvedena prek osebnega računalnika, konfiguracija pa ob pomoči priloženega daljinskega upravljavca za Rally Bar. Logitech Sight smo postavili na sredino mize, s čimer smo dosegli dodatno pokritost zvoka in slike. Na drugi strani videokonference sta bili dve različni lokaciji z oddaljenimi uporabniki. Tehnično gledano gre za zelo enostavno povezavo – Rally Bar Mini se poveže z računalnikom prek USB-C, Sight pa se doda prek standardnega omrežnega kabla, ki omogoča podatkovni in napajalni prenos.

Pri preizkusu smo največ pozornosti namenili predvsem načinu delovanja BYOD, kjer uporabnik svoj prenosnik poveže z napravo in uporablja katerokoli aplikacijo za videokonference, naj bo to Zoom, Google Meet, Webex ali katerakoli druga. Žal nam drugih načinov rabe ni uspelo preizkusiti, na primer MS Teams Rooms, saj uporabljajo dodatne licence in konfiguracije, ki jih nismo imeli na pri roki. Ti »sobni« načini so sicer priročni, ker za svoje delovanje ne potrebujejo dodatnega računalnika, zato so priporočljivi za sejne sobe, kjer se bo večinoma uporabil enoten videokonferenčni sistem. Različica z licenco Microsoft Teams Rooms, denimo, omogoča preprosto vstopanje v sestanke, deljenje vsebin in uporabo dodatnih funkcij neposredno iz sistema.

Logitech Rally Bar Mini se je izkazal kot zelo zmogljiva naprava. Vgrajeno ima zelo kakovostno kamero 4K PTZ (pan-tilt-zoom), ki zmore zajeti sliko celotne sobe ali pa se usmeriti na aktivnega govorca. Motor omogoča, da s premikanjem pokriva 163 stopinj po horizontali in 110 stopinj po vertikali, pri tem pa omogoča do štirikratni digitalni zum.

Kamera podpira samodejno »kadriranje« govorca in digitalno povečavo brez večje izgube kakovosti slike. To dosega s sekundarno mini kamero RightSight. Medtem ko je glavna kamera osredotočena na govorca, druga »opazuje« vse ostale in po potrebi sliko preklopi na drugo osebo. Povrh vsega se odlično odziva na različne svetlobne pogoje, zlasti pri premikanju kadra, kar omogoča vselej optimalno sliko. Za zvok skrbi šest mikrofonov in trije zvočniki.

Kjer to ni dovolj, lahko pomaga dodatna enota Sight, ki premore dve kameri 4K, s katerima pokriva 315 stopinj v horizontali in 97 stopinj po vertikali. Sedem vgrajenih mikrofonov pomaga pri tem, da lahko programska oprema natančneje določi govorca in samodejno preklopi s kamero. Za najboljšo izkušnjo je priporočljivo, da so osebe oddaljene do 2,3 metra od naprave.

V primerjavi s konkurenco, kot je Poly Studio ali Yealink MeetingBar, se Rally Bar Mini uvršča v sam vrh predvsem zaradi kakovosti slike in vsestranskosti, saj le redki sistemi ponujajo združljivost z različnimi videokonferenčnimi sistemi v sami napravi. Manjša slabost je le hitrost samodejnega preusmerjanja na govorca, saj kamera potrebuje nekaj trenutkov, da se prilagodi in preusmeri fokus na novega govorca.

Logitech Rally Bar Mini in Sight ponujata premišljeno izbrane priključke, ki olajšajo integracijo v katerokoli sejno sobo. Rally Bar Mini ima poleg priključka USB-C za povezavo z računalnikom tudi vhod in izhod HDMI, ki omogočata priklop do dveh zaslonov ali deljenje vsebine iz zunanjih naprav. Na voljo so tudi priključki za ethernet, ki zagotavlja stabilno žično povezavo, vmesnik Wi-Fi in več vhodov USB-A za dodatno opremo ali module.

Sight se prek Logitechovega posebnega kabla poveže neposredno z Rally Bar Mini. Kabel hkrati prenaša podatke in napajanje, kar zmanjša število potrebnih kablov in poenostavi namestitev. Obe napravi se lahko napajata prek lastnih napajalnikov, Sight pa lahko deluje tudi v režimu PoE (Power over Ethernet), kar omogoča še večjo fleksibilnost postavitve, brez posebnega napajalnega kabla.

Zelo praktična posebnost Logitechovega sistema so »gumificirana« vodila na zaprtem prostoru za kable. Ta rešitev preprečuje, da bi se ti zaradi naključnega premikanja iztaknili iz priključkov, hkrati pa pripomore k čisti in profesionalni ureditvi kablovja, ki nemalokrat kvari videz sicer urejenih konferenčnih sob.

Dodatna prednost Logitech sistema je uporaba naprednih funkcij umetne inteligence. Rally Bar Mini uporablja umetno inteligenco za zaznavanje oseb, samodejno kadriranje in odpravljanje šumov iz ozadja. Logitech Sight, kot dodatni mikrofon s kamero, pa omogoča še natančnejše prepoznavanje glasov iz različnih točk sobe in zagotavlja dodatno perspektivo snemanja pogovorov.

Sight dopolnjuje Rally Bar Mini tam, kjer ta ne pokrije vseh udeležencev, na primer ko so govorci obrnjeni stran od glavne kamere. Sight prinaša možnost multi-stream zajema slike, kar pomeni, da daljinski udeleženci dobijo bolj naraven občutek prostora in interakcije.

Umetnointeligenčne funkcije učinkovito dopolnjujejo tudi izkušnjo v okolju Microsoft Teams, ki omogoča samodejno prepisovanje sestankov (transkripcijo) tudi v slovenskem jeziku. Kakovostni mikrofoni v Rally Bar Mini in Sightu kakovost prepisov močno izboljšajo. V kombinaciji s paketom Copilot 365 pa Teams ponuja tudi naprednejše funkcije, kot so samodejno ustvarjanje povzetkov, zapisovanje ključnih točk in interpretacija dogovorov, kar dodatno dvigne vrednost celotnega sistema.

Kakovost zvoka je na zelo visoki ravni. Vgrajeni zvočniki in mikrofoni Rally Bar Mini pokrijejo prostore do približno 7–8 metrov, v večjih prostorih pa Sight zagotovi dodatno zajemanje glasu in prepreči učinek odmevanja zvoka v prostoru, ki je pogosto prisoten v večjih sejnih sobah. Slika je ostra, z naravnimi barvami, umetnointeligenčne funkcije kadriranja pa poskrbijo, da govorci ostanejo v ospredju. Kot že omenjeno, je hitrost fokusiranja zadovoljiva, a bi lahko bila nekoliko boljša.

Administratorji imajo na voljo zelo dober sistem za nadzor in upravljanje naprav prek platforme Logitech Sync, ki omogoča spremljanje stanja, posodabljanje programske opreme ter vnaprejšnje diagnosticiranje morebitnih težav. To bistveno poenostavi delo IT-oddelkov v večjih podjetjih. Najmanj nam je bil všeč daljinski upravljavec, saj ima veliko tipko za upravljanje v menijih, ki ni najbolj intuitivna. K sreči izbire po menijih ne potrebujemo pogosto.

Cena sistema ni nizka, a je konkurenčna. Največji prednosti sta izjemna enostavnost uporabe in visoka kakovost video in zvočne povezave, ki močno zmanjša stres organizatorjev sestankov. Namestitev in preklapljanje med različnimi načini delovanja sta intuitivna, kar pomeni, da tudi manj izkušeni uporabniki povezavo vzpostavijo brez težav. Poleg tega podpora za več različnih videokonferenčnih platform zagotavlja dolgoročno uporabnost sistema, saj se lahko podjetje prilagodi morebitnim spremembam orodij v prihodnosti.

Logitech Rally Bar Mini

Videokonferenčni sistem »vse v enem« z vgrajenimi zvočniki, kamero in računalnikom s funkcijami umetne inteligence.

Značilnosti: Ločljivost kamere 4K, 6 mikrofonov, 3 zvočniki, vgrajen računalnik z ColabOS.

Cena: 3.000 EUR (z DDV)

Prodaja: centerprojekcije.si

Za: Kompaktna zasnova, vrhunski zvok in kamera z razpoznavo govorca, podpora za različne videokonferenčne sisteme.

Proti: Nekoliko počasnejši preklop med govorci, razmeroma visoka cena.

Logitech Sight

Dodatek za Rally Bar Mini, ki omogoča boljše pokrivanje prostora z zvokom in s kamerami ter drugačno perspektivo na govorce.

Značilnosti: Dvojna kamera 4K, 7 mikrofonov.

Cena: 2.400 EUR

Prodaja: centerprojekcije.si

Za: Dodatni mikrofoni in kamere močno pripomorejo k lociranju govorcev in h kakovosti sestanka.

Proti: Razmeroma visoka cena (za dodatek).