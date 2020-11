Vse o spletnem igralništvu - Sreča iz naslanjača

Internet je digitaliziral skoraj vsa človeška opravila, vključno z razvadami. Kmalu po pojavu spleta so vzniknile prve spletne igralnice, ki so do danes zrasle v velikansko 60 milijard dolarjev težko industrijo. Zadnji pospešek so pripeljale kriptovalute, ki so omogočile novo dimenzijo anonimnosti. Kljub poizkusom oblasti, da bi spletno igralništvo regulirale in kršitelje onemogočile, je danes mogoče lažje in hitreje kot kadarkoli zapraviti stotak.

Spletno igralništvo se je začelo že pred 25 leti, ko smo dobivali prve spletne strani. Natančnega začetka se ne da enolično določiti, saj je bilo prelomnic več. Leta 1994 so v Antigvi in Barbudi omogočili športne stave na konjske dirke prek telefona. Istega leta so sprejeli zakonodajo, ki je kasneje omogočila nastanek spletnih kazinojev. Ti so leto pozneje začeli delovati, sprva brez denarnih vložkov igralcev.

Zakup člankov