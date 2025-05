Vse barve sveta

Pantone Matching System (PMS) je leta 1963 ustvaril Lawrence Herbert. Znanstvenik, ki se je rodil leta 1929, je odraščal v Brooklynu v času velike gospodarske krize v ZDA. Čeprav podrobnosti o njegovem otroštvu niso znane, vemo, da je njegovo zgodnje okolje oblikovalo njegovo vztrajnost in sposobnost reševanja problemov. Po služenju v korejski vojni leta 1951 je diplomiral iz biologije in kemije na univerzi Hofstra v New Yorku. Znanstvena podlaga mu je kasneje omogočila, da je barve obravnaval z natančnostjo in s sistematičnostjo. Leta 1956 se je zaposlil v podjetju M & J Levine kot barvni usklajevalec. Mladi uslužbenec je prepoznal težave pri doslednem tisku barv. S svojo kemijsko izobrazbo je sistematiziral pigmente in izdelavo barvnih črnil, leta 1962 podjetje odkupil, ga preimenoval in že naslednje leto razvil Pantone Matching System, inovativni standardizirani sistem za identifikacijo in reprodukcijo barv, ki je omogočil dosledno komunikacijo barv med oblikovalci, tiskarji in proizvajalci po vsem svetu ter postal globalni standard v številnih industrijah.

Na področju grafike in oblikovanja je sistem Pantone nepogrešljivo orodje za profesionalce in ustvarjalce po vsem svetu. S svojo zgodovino, z zanesljivim delovanjem ter s široko uporabnostjo je postal globalni standard za komunikacijo in reprodukcijo barv.

Znanstvenik Lawrence Herbert je oče sistema Pantone.

Sistem Pantone vsem barvam določi edinstveno številko, ki lajša njihovo natančno prepoznavanje in ponavljanje na različnih medijih.

Ime Pantone izhaja iz besed »pan« in »tone«, kar pomeni »vse barve«. Sistem omogoča katalogizacijo in identifikacijo več kot 15.000 barv. Vsaki barvi je dodeljena edinstvena številka PMS, ki olajša natančno prepoznavanje in ponavljanje barv na različnih medijih. Pantone je danes vodilna avtoriteta na področju barvnih standardov v grafiki, industriji in kemiji. Vsaka Pantone barva ima posebno številčno oznako, ki ji sledijo črke C, U ali M (coated – premazan papir, uncoated – nepremazan papir, matte – mat papir). Ta oznaka upošteva vpliv različnih vrst papirja na videz barve. Pantone prav tako ponuja barvne karte za različne materiale, kar omogoča konsistentno uporabo barv ne glede na površino. Barvna koda, kot je Pantone 16-1546, ima pomenljive dele: 16 označuje svetlost oziroma temnost barve, 15 določa barvno družino (rumena, rdeča, modra, zelena), 46 pa izraža čistost barve (kromatičnost). Pantone ima ključno vlogo v različnih panogah, tiskarstvu, embalaži, industrijskem in notranjem oblikovanju ter modi. Da bi zadovoljil potrebe različnih sektorjev, ponuja dva glavna sistema, za tisk in industrijsko uporabo Pantone Matching System in Pantone Fashion, Home + Interiors (FHI) za modo, notranje oblikovanje ter tekstil.

Barva leta 2025 je rjava »Mocha Mousse«.

Herbert je bil trdno prepričan, da je sistem Pantone intelektualna lastnina podjetja. Ko so se pojavili poskusi kopiranja sistema, je leta 1968 uspešno zaščitil svoje pravice na sodišču. Sodba je potrdila, da je Pantone ustvaril zaščiteno strukturo – sistem, ki omogoča natančno in dosledno komunikacijo barv. Pantone je sčasoma presegel tehnično funkcijo sistema za usklajevanje barv in postal kulturna sila. Uvedba barv z imeni, kot so Classic Blue, Tangerine Tango ali Rose Quartz, je dala barvam osebnost, kar je pritegnilo industrijo mode, tekstila in tehnologije. Leta 1986 je podjetje ustanovilo Pantone Color Institute, ki vsako leto določi barvo leta ter z njo vpliva na modne smernice in oblikovalske trende po svetu. Leta 2016 sta bila prvič izbrana kar dva odtenka, Rose Quartz in Serenity, kot simbol notranjega ravnovesja in miru v stresnem svetu, medtem ko je barva leta 2025 rjava Mocha Mousse. Poleg tega Pantone svetuje podjetjem, kako strateško uporabljati barve v blagovnih znamkah in izdelkih, saj te močno vplivajo na čustva in zaznavanje, uveljavlja pa se tudi kot potrošniška blagovna znamka, ki ponuja najrazličnejše izdelke, od modnih dodatkov do pisarniškega materiala, celo z ekskluzivnimi barvami, kot sta Minion Yellow in Jay Z Blue. Pantone je danes tako veliko več kot le tiskarski pripomoček – je vizualni jezik sodobne kulture.

Katalogi barv Pantone so kakovostni, a pregrešno dragi.

Pantone je zdaj že desetletja zlati standard za natančno in dosledno usklajevanje barv. Uporablja se v številnih panogah industrije, od grafičnega in modnega oblikovanja do notranje opreme in tiskarstva. Pantone zagotavlja, da je posamezna barva videti enaka ne glede na medij ali material. Leta 2023 je podjetje uvedlo sistem Pantone GOE, ki je dodal več kot dva tisoč novih barv s prenovljenim številčnim sistemom ter z inovativnimi GoeSticks vzorci. Leto kasneje so svojo paleto osnovnih barv obogatili z živahno in energično Viva Magento (Pantone 18-1750), kar dokazuje njihovo vlogo pri določanju globalnih barvnih trendov. Njihove barvne knjige, ki so v svetu oblikovanja in proizvodnje nepogrešljiv pripomoček, so tako drage, da se mnogi sprašujejo, zakaj zanje plačati več sto ali celo tisoč evrov. Odgovor se skriva v natančnosti, kakovosti in zanesljivosti, ki jo sistem Pantone ponuja uporabnikom po vsem svetu.

»Pantone Smart Swatch Cards« so standardizirane barvne tkaninske vzorčne kartice, ki jih uporabljajo oblikovalci, tekstilni inženirji ter proizvajalci v modni, notranji in tekstilni industriji.

Zagotavljanje barvne doslednosti je ključno v številnih panogah industrije, od modne in notranje opreme do embalaže in tiskovin. Pantone je razvil sistem, kjer je barva, ki jo vidimo, enaka barvi, ki jo bomo dobili – kjerkoli na svetu. To dosežejo z visoko kontroliranimi procesi barvanja, meritvami in standardizacijo. Pri tkaninah, denimo, mora biti vsaka barvna čipka znotraj odstopanja DE < 0,5 glede na glavni standard. Čeprav so Pantone izdelki na prvi pogled dragi, so koristi, kot so hitrejša pot do trga, večja natančnost in zmanjšanje stroškov dobavne verige, neprecenljive. Sistem SMART swatch, ki vključuje tudi spektralne podatke, oblikovalcem in proizvajalcem omogoča boljše napovedovanje barvnih ujemanj ter manj nepotrebnega testiranja (npr. le 2–3 laboratorijski poskusi namesto osmih). V nasprotju s proizvajalci barv, kjer je standard le sredstvo za prodajo barve, je pri Pantonu standard glavni izdelek. Pantone zato barvnih kartic in knjig ne deli brezplačno kot trgovine z barvami svoje barvne lestvice. Običajni tisk uporablja sistem CMYK, ki pogosto vodi do razlik v barvnem rezultatu zaradi majhnih odstopanj v kateremkoli od štirih osnovnih pigmentov. Pantone pa uporablja pripravljene barvne mešanice iz licenciranih osnovnih pigmentov, kar omogoča popolno ponovljivost in doslednost ne glede na to, kdaj in kje je izdelek natisnjen.

Pantone ima danes vpliv, ki sega čez okvire oblikovalske skupnosti. Države določajo PMS barve svojih zastav, zvezdniki si izmišljajo lastne odtenke, medtem ko v Bruslju stoji pravi Pantone hotel.

Pantone pa ni zgolj zbirka barvnih vodnikov. Z interaktivno programsko opremo, s spletnimi orodji in z aktivnostjo na družbenih omrežjih omogoča skupno ustvarjanje, deljenje znanja in barvnih izkušenj. Njihov vpliv presega oblikovalsko skupnost, številne ameriške zvezne države in celo tuje vlade so določile uradne barve PMS za svoje zastave, kot je primer Škotske, ki je predlagala modro Pantone 300. V Bruslju obstaja celo Pantone Hotel, ki je s svojo živobarvno estetiko poklon tej legendarni blagovni znamki. Pantone tako ostaja simbol inovativnosti in strokovnosti, ki sledi sodobnim potrebam in hkrati oblikuje prihodnost barvnega oblikovanja. Lawrence Herbert je s svojo vizijo in inovacijami omogočil, da so barve postale univerzalni jezik oblikovanja. Njegov Pantone Matching System ostaja nepogrešljivo orodje v številnih panogah, od grafičnega oblikovanja do mode. Njegov barvni leksikon v obliki pahljače, kjer ima vsaka barva edinstveno številko, omogoča globalno usklajenost in doslednost. Sicer je drag, ampak vreden svojega denarja.