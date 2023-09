Vreme na telefonih

Za nami je razburkano poletje, ki nam ni prizanašalo z neurji in drugimi vremenskimi ujmami. Letos smo se bržkone v nebo uzrli večkrat kot običajno, še pogosteje pa smo zrli v pametne telefone, ki že nekaj let prikazujejo vremenske napovedi v različnih aplikacijah. Kako delujejo in katero izbrati?

Podatke o vremenu kažejo tako privzete aplikacije proizvajalcev operacijskega sistema – torej Google in Apple – kakor kopica specializiranih aplikacij. Povrhu obstajajo še spletne strani, ki jih prikličemo že vpisom ključne besede »vreme« v iskalnik. Ponudnikov kar mrgoli, a zagotovo nima vsak od njih svojega satelita. Od kod torej aplikacije in spletne strani dobijo informacije o tem, kakšno bo vreme? In predvsem – kako zanesljive so te napovedi?

