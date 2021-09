Vojna za oglase

Uporabniki interneta imajo z oglasi kompleksen odnos. Nihče jih ne mara prav posebej, a brez njih brezplačnega interneta, kolikor ga je še, sploh ne bi bilo. Več kot 40 odstotkov uporabnikov spleta uporablja orodja za blokiranje oglasov, ki gredo na živce založnikom, ker jim neposredno odžirajo kruh. Razvili so orodja za blokiranje blokiranja oglasov ter orodja proti tem. Tekma med oglaševalci in uporabniki ne more imeti zmagovalca.

Često je prvo opravilo po sveži namestitvi operacijskega sistema in brskalnika nastavitev vtičnika za blokiranje oglasov, tako imenovanega adblockerja. Od sramežljivih začetkov pred tremi desetletji, ko je bil akademska kurioziteta, je svetovni splet do danes postal prava pocestnica, ki poskuša na vsakem koraku kaj zaslužiti. Glavni vir zaslužka so še vedno oglasi, ki jih spletne strani prikazujejo v različnih oblikah in velikostih.

