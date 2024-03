Vojaške igre

Eno najbolj priljubljenih iger z začetka tisočletja je izdala ameriška vojska. Danes lastne igre niso več v ospredju, temveč imajo vsi ameriški vojaški rodovi svoja e-športna moštva, ki na pretočnih platformah nabirajo simpatije. Tudi v drugih državah so ugotovili, da mlade najlažje nagovorijo na modernih platformah. Na družbenih omrežjih je prisotna tudi Slovenska vojska.

Konec 90. let so imele vojske v več državah težave. Čedalje manj mladih je zanimal poklic vojaka ali delo v vojski nasploh, iskanje nabornikov pa je bilo vedno težje. Družbeni razvoj in nove tehnologije so nudili kopico novih načinov udejstvovanja, poklic vojaka pa ni imel več ugleda kot nekoč. Ko so se mladi odločali za karierno pot, so si želeli vse kaj drugega. O svoji prihodnosti začnejo resneje razmišljati že pri 12–14 letih, čeprav formalne odločitve sprejmejo pri 17 ali 18 letih, ko zaključujejo srednješolsko izobraževanje. Tako mladim pa se vojska ne sme formalno oglaševati.

