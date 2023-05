Vivo X90 Pro

Proizvajalec pametnih telefonov Vivo v zadnjem letu tudi pri nas lepo širi ponudbo pametnih telefonov. Pred nekaj meseci smo preizkusili telefon srednjega razreda Vivo X80 Lite, zdaj pa smo še pred uradnim začetkom prodaje na preizkus dobili najnovejši in najzmogljivejši model – model Vivo X90 Pro.

Gre za telefon najvišjega razreda, ki konkurira Samsungovemu Galaxy S23 Ultra, Applovemu iPhone 14 Pro Max, Xiaomiju 12 in podobnim. Vivo X90 Pro je razmeroma velik, diagonala zaslona, ki je rahlo zaobljen na levi in desni strani, meri 6,78 palca. Telefon je dovolj tanek (9,3 milimetra), vendar to »pokvari« zelo obsežen fotografski sklop, pospravljen v dvignjen krog na zadnji strani. Izboklina je kar velika, čuti se tudi njeno težo – ko držimo telefon v roki, je težišče pomaknjeno bolj proti zgornjemu delu.

