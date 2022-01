Visoka pričakovanja so nazaj

Zadnja leta se poslovanje podjetij pospešeno digitalizira na vseh ravneh. Uporaba računalniške programske opreme za načrtovanje in dokumentiranje procesa 3D-oblikovanja izdelkov ni izjema, nasprotno, prav razvoj izdelkov je digitalizacijo odprtih rok sprejel že pred desetletji. Tehnologija pomaga inženirjem in arhitektom pri izdelavi velikih in zapletenih modelov. Podaja podroben opis katerekoli komponente v grafični obliki in pomaga pri inženiringu. Računalniško podprto načrtovanje (CAD) se uporablja za izvedbo predhodnega načrtovanja ter postavitve, pripravo podrobnosti načrtovanja in izračunov, ustvarjanje 3D-modelov, pripravo tehničnih risb ter povezovanje z vsemi oddelki v podjetju, ki jih razvoj novega izdelka zadeva.

