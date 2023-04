Visoka cena napačnega klikanja

Internetne prevare so ena izmed nadlog, s katero se je verjetno srečal že vsak pogostejši uporabnik interneta, vede ali nevede. Do danes smo videli že veliko različnih in ni dvoma, da bomo v prihodnosti tudi nove.

Novih in prihajajočih prevar seveda še ne poznamo, je pa dobro, da spoznamo čim več takih, ki so se že zgodile, ter se tako zavarujemo pred njihovimi posledicami. Zbrali smo nekaj bolj odmevnih, ki so ogrožale slovenske uporabnike.

Zakup člankov