Viralne zmenkarije

Največja spletna knjižnica videoposnetkov na svetu nas navdušuje že dolgih 18 let. Youtube je ustvaril besedo viralnost, spremenil navade uporabnikov interneta ter spočel novo vrsto zvezdništva. Vse se je začelo s tremi prijatelji, ki so sanjali o boljši spletni strani za iskanje zmenkov.

V zgodnjih dneh interneta so se trije prijatelji, Chad, Steve in Jawed, zbrali v stanovanju v San Franciscu. Zaposleni so bili pri Paypalu, medtem pa so sanjali o večji stvari, o nečem, kar bi lahko spremenilo svet in način, kako ljudje komunicirajo. Odlično so se dopolnjevali, Chad je bil oblikovalec in vizionar, Steve računalniški inženir in mojster tehnologije, Jawed pa programer z izjemnim znanjem o kodiranju videoposnetkov. Nekega dne so se zbrali na večerji in se pogovarjali o svojih izkušnjah z iskanjem videoposnetkov na spletu. Spoznali so, da je težko najti določene videoposnetke in jih deliti z drugimi. Čeprav so obstajale spletne strani, kjer so jih lahko naložili in si jih ogledali, so bile te počasne in omejene. Uporabniki so se soočali z neprijaznimi vmesniki, s pomanjkanjem funkcij in z zastarelimi videoposnetki. Odločili so se, da bodo ustvarili spletno stran, ki bo omogočala njihovo enostavno nalaganje, ogled in deljenje.

