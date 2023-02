Videokonferenčni sistem kot storitev

Videokonference in sestanki na daljavo pospešeno osvajajo poslovni svet. A to je šele začetek, razvoj tehnologij računalniškega vida in umetne inteligence temu področju pripravlja pravo eksplozijo uporabniške izkušnje.

Število podjetij in organizacij, ki se pri svojem delu zanašajo na videokonference, je v zadnjih treh letih izjemno naraslo. Velike zasluge za to je imela resda pandemija koronavirusa, v kateri so podjetja ugotovila, da se na delovanje videokonferenčnih sistemov in storitev lahko zanesejo, obenem pa so dovolj enostavni za uporabo, da jih lahko uporablja sleherni zaposleni. Ne glede na to, ali gre za združevanje oddaljenih ekip (beri: zaposlenih, ki delajo na daljavo) ali za srečanja z dobavitelji in s strankami, videokonference podjetjem omogočajo osebne sestanke na dolge razdalje, ki v času pandemije niso bili mogoči.

