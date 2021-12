Video konference za novo dobo

Ponudniki videokonferenčnih sistemov so danes vpleteni v napeto tekmo iskanja novih in novih funkcionalnosti, s katerimi želijo pritegnili še večje število uporabnikov. Ciljni trg je v teh časih velikanski, zato v razvoj vlagajo neverjetno veliko sredstev. Ti sistemi zato niso več zgolj preprosta orodja za komunikacijo, ampak pravcati pomočniki pri upravljanju procesov, kot so učinkovito sestankovanje, učenje, prirejanje dogodkov.

Videokonferenčni sistemi so se v kratkem času uveljavili kot nepogrešljivo orodje za delovanje družbe. Kot pomemben tehnični pripomoček pri obvladovanju razmer so zaradi še vedno trajajoče epidemije našli mesto v tako rekoč vseh družbenih okoljih, od osnovne šole do domov upokojencev pa še vsepovsod vmes.

Zakup člankov