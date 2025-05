Video in prenosi v živo

Objavljanje posnetkov igranja računalniških iger na Youtubu in drugih družbenih omrežjih, skupaj s sliko komentatorja z natančnim pojasnilom, kako odigrati zahtevnejše elemente, je izjemno priljubljeno, za najboljše igralce pa tudi donosno. Čeprav imajo zmogljivejše grafične kartice vgrajene posebne zmogljivosti, kot je Nvidijina Shadow play (igra senc), lahko njihova uporaba upočasni predvajanje grafike. Še posebej pri najvišjih ločljivostih 4K ali 8K ter pri visokih frekvencah osveževanja, ki gredo do 120 Hz.

Zajemanje slike zaslona računalnika ali druge digitalne naprave še nikoli ni bilo tako enostavno in poceni kot je danes. Kakšno kartico potrebujemo in koliko stane?

K sreči si lahko že za nekaj evrov omislimo zunanje kartice za snemanje videa iz naprav s priključkom HDMI, med njimi tudi igranih konzol, kot so PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, Steam Deck in ROG Ally.

Kakovostni razredi

Nekdaj pregrešno drage kartice za zajemanje videa iz analognih priključkov, še posebej kompozitnega, so se že pred leti umaknile naprednejšim s HDMI, ki ga danes uporablja večina pecejev, monitorjev, televizorjev, tunerjev, projektorjev in drugih domačih video naprav. Bolje omogočajo tudi pretakanje videa v živo prek družabnih omrežij na internetu.

Kartice v višjem cenovnem razredu med 150 in 300 evri (večina s priključkom HDMI 2.1) omogočajo zajemanje videa do ločljivosti 4K pri frekvenci vzorčenja do 120 Hz ali celo 8K pri 60 Hz ter imajo vhodno/izhodni priključek. Prek zadnjega med zajemanjem prepuščajo video signal na monitor ali drug prikazovalnik, zato ne vplivajo na prikaz grafike računalniške igre niti pri visokih ločljivostih.

Zunanja kartica za zajem videa Elgato 4K X.

Priložena programska oprema (navadno) omogoča tudi integracijo slike iz kamere računalnika, s katero se lahko pri igranju snemamo. Zmogljivejše kartice imajo namesto tega dodatni vhodni priključek HDMI, prek katerega povežemo kamero. Z njo v videu gledalcem predstavimo svoje veščine pa tudi komentar, pri čemer lahko preklapljamo med živima slikama s kamere in zaslona računalnika, ali pa je komentatorski video v okvirčku v enem izmed kotov na videu zaslona. Nekatere kartice imajo tudi priključke DVI in Display Port, ki nudijo dodatne možnosti za prepuščanje in snemanje videa.

Za kartice srednjega zmogljivostnega razreda bomo odšteli od 25 do 150 evrov, vendar večina boljših le prepušča video signal do ločljivosti 4K pri najvišji frekvenci 60 Hz na izhodni priključek HDMI, medtem ko lahko snemamo največ z ločljivostjo 1K. Kar je dober kompromis med ceno in zmogljivostjo.

Nižji cenovni razred kartic, ki stanejo manj kot 25 evrov, ima navadno samo vhodno vtičnico HDMI in priključek USB 2.0 ali USB 3.0, zaradi česar smo sliko prisiljeni gledati na računalniku, s katerim snemamo.

Res pa je, da lahko za manj kot 20 evrov kupimo tudi zunanje kartice za snemanje videa in zvoka s priključkov S-video in kompozitni video s stereo avdiem (trije priključki) starih video naprav –videorekorderjev in kamer S-VHS.

Kako deluje?

Kartica za zajemanje videa prek vhodnega priključka HDMI zajema digitalni video signal, ki nastane v zunanji napravi. Naslednji korak je pretvorba signala v obliko za procesiranje v računalniku, ki vključuje stiskanje in spremembo oblike zapisa za ohranjaje kakovosti zajetih podatkov in čim manjšo procesorsko obremenitev računalnika, ki zajema video. Tretji korak je prenos podatkov v gostiteljski računalnik, pri vgradnih karticah navadno prek vodila PCIe, pri zunanjih pa navadno prek vodil USB 3.x, USB 4.0 ali Thunderbolt. Manj zmogljive kartice uporabljajo tudi USB 2.0.

Opozorimo, da omenjenih digitalnih kartic za zajemanje videa ne smemo enačiti z redkimi, ki signal še sprejemajo prek analognih priključkov, kot so kompozitni video ter priključek za stereo avdio ali priključek S-video. Taka kartica mora signal najprej vzorčiti z analogno-digitalnimi pretvorniki in nato spremeniti v zahtevan digitalni zapis.

Za shranjevanje digitalnega toka videa v datoteke ali njegovo pretakanje prek spletnih omrežij lahko (poleg priloženih h kartici) uporabljamo tudi priljubljene aplikacije, kot so OBS Studio, StreamLabs in XSplit. Te omogočajo tudi urejanje zajetega videa in različne učinke, kot so mehki prehodi med posameznimi posnetki, dodajanje podnapisov, spreminjanje osvetlitve in kontrasta ter različni drugi učinki.

Najzmogljivejše

Zmogljivost kartic merimo predvsem po najvišji ločljivosti zajemanja (spomnimo, ločljivost 4K je 3.840 × 2.160 pik, 1K pa 1.920 × 1.080 pik), pomembna pa je tudi hitrost zajemanja, ki jo merimo v slikovnih okvirih na sekundo (frames per second – FPS) ali preprosto v Hz (1/sekundo, hertzih). Ta je lahko tudi skoraj desetkrat višja kot 25 Hz, kar je minimalna hitrost, pri kateri možgani zaporedje slikovnih okvirov še mehko povežejo v gibajočo se sliko. Višja frekvenca vzorčenja (tudi do 240 Hz) poveča občutek realističnosti.

Elgato (elgato.com)

Kartico 4K X številni spletni portali in računalniške revije uvrščajo na vrh lestvic priljubljenosti med karticami za zajemanje zaslonskega videa. Za 219,99 evra omogoča snemanje pri ločljivosti 4 K pri 144 FPS (oz. Hz) v prepustnem načinu delovanja, pri katerem signal HDMI z vhodnega priključka skoraj brez zakasnitve potuje na izhodni priključek, na katerega povežemo monitor. S snemalnim računalnikom jo povežemo prek priključka USB 3.2 tipa C, ki zmore hitrost prenosa podatkov do 10 Gb/s. Gonilniki so na voljo za operacijske sisteme Windows 10 ali 11, Mac OS 11 ali iPad OS 17 ali novejše.

Še zmogljivejša je vgradna kartica 4K Pro za 299,99 evra, ki omogoča snemanje pri enaki ločljivosti, vendar s hitrostjo 240 FPS (oz. 240 Hz), saj jo z računalnikom povežemo prek vodila PCIe 2.0 x4 ali hitrejšega. Žal so gonilniki za zdaj na voljo samo za operacijske sisteme Windows 10 in novejše. Obenem mora biti v snemalni računalnik nameščen procesor Intel Core i5 ali AMD Ryzen 5 ali zmogljivejši. Grafična kartica mora biti vsaj NVIDIA GeForce GTX 10xx ali zmogljivejša.

Vgradna kartica za zajem videa Elgato 4K Pro

AverMedia (avermedia.com)

Med priljubljenimi proizvajalci kartic za zajemanje digitalnega videa je tudi AverMedia z vgradno kartico Live Gamer 4K 2.1 (stane 217,49 evra), ki jo z računalnikom povežemo prek vodila PCIe 3.0 x4. Ima vhodni in izhodni priključek HDMI 2.1, prek katerega prepušča sliko ločljivosti do 4K pri frekvenci do 144 Hz. Zajemanje videa je mogoče do enake ločljivosti, vendar s frekvenco največ 60 Hz. Med karticami s priključkom PCIe omenimo še cenejši Live Streamer ULTRA HD (stane 203 evre) s priključkoma HDMI 2.0 za snemanje s 4K pri največ 30 Hz in Live Gamer 4K (na Amazon.de stane 179,99 evra) s podobnimi zmogljivostmi kot Live Gamer 4K 2.1, vendar s priključkoma HDMI 2.0.

Kartice za optimalno delovanje zahtevajo vsaj PC s procesorjem Intel Core i5-6xxx ali AMD Ryzen 3xxx, grafično kartico NVIDIA GeForce4 GTX 1060, AMD RX 5700 ali zmogljivejšo in najmanj 8 GB glavnega pomnilnika (RAM). Deluje le v operacijskem sistemu Windows 10 ali novejšem. Za manj zahtevno snemanje z ločljivostjo do 1K je dovolj tudi računalnik s procesorjem Intel Core i5-3330 in z grafično kartico NVIDIA GeForce GTX 650 ali AMD Radeon R7 250X ali zmogljivejšo.

Zunanja kartica AverMedia Live Gamer Ultra S.

Med zunanjimi karticami za zajemanje videa je na prvem mestu Live Gamer Ultra S GC553 Pro (stane 179,99 evra), ki za dobro delovanje zahteva vsaj priključek USB 3.1 tipa C s hitrostjo 5 Gb/s. Podobna kartica je tudi Live Gamer BOLT GC555 (stane 302,99 evra), le da deluje izključno prek priključka Thunderbolt 3, saj način delovanja USB ni podprt.

Snemanje in prepuščanje videa prek priključkov HDMI 2.0 je mogoče do ločljivosti 4K pri 60 Hz. Računalnik za zajemanje videa mora imeti nameščen vsaj sistem Windows 10, Mac OS 13 ali iPad OS 17.

X'TRA GO-GC515 (stane 159,99 evra) ima podobne zmogljivosti zajemanja videa kot Live Gamer Ultra S GC553Pro, vendar je namenjen snemanju in predvajanju na velikem zaslonu iz mobilnih naprav, kot so pametni telefoni, za katere ima vgrajeno celo držalo. Vhodni priključek USB-C z alternativnim načinom delovanja Display Port 1.2 (DP Alt Mode) omogoča zajemanje videa kot tudi upravljanje in napajanje mobilnih naprav. Najvišja ločljivost zajemanja je 4K pri 60 Hz, čeprav standard Display Port 1.2 določa zgolj 4K pri 30 Hz. Pred nakupom je zato dobro preveriti, s kakšno ločljivostjo bomo vzorčili sliko s svoje naprave. Računalnik za zajemanje videa mora imeti nameščen operacijski 64-bitni operacijski sistem vsaj Windows 10, Mac OS 13 ali iPad OS 17.

EVGA (de.evga.com)

Zunanja kartica EVGA XR1 Pro.

Digitalni video do ločljivosti 4K pri 30 Hz lahko zajema tudi kartica XR1 Pro, ki stane 199,82 evra (+DDV). Kartico s snemalnim računalnikom povežemo prek priključka USB 3.1 tipa C, medtem ko lahko med vhodnim in izhodnim priključkom HDMI prepušča video vse do ločljivosti 4K in frekvence 60 Hz. Gonilniki so na voljo za operacijske sisteme Windows od različice 7 do različice 11. Zanimivo je, da so na voljo tudi gonilniki za 32-bitne Windows, vključno z desetico.

Kdo jo potrebuje?

Zajemanje videa ne sme zmotiti napetega igranja računalniške igre ali ga celo upočasniti. Pri zahtevnejših igrah s grafiko 3D je to mogoče doseči le z namensko strojno opremo za zajemanje videa iz digitalnega izhoda (npr. HDMI) in dodatnim PC za njegovo shranjevanje.

Shranjevanje videa z zaslona omogočajo tudi nekatere boljše grafične kartice, a lahko tak način snemanja vpliva na odzivnost pri igranju računalniške igre. Res pa je, da zato ne potrebujemo dodatnega računalnika z ustrezno kartico in/ali samostojnega snemalnika.

Največ za vloženi denar

Tudi v srednjem cenovnem razredu lahko izbiramo med vgradnimi karticami za vodilo PCIe in zunanjimi karticami s priključkom USB. Ponujajo jih tako proizvajalci najzmogljivejših kartic kot vrsta drugih, ki konkurirajo predvsem z nizkimi cenami svojih izdelkov.

Razer Ripsaw X (razer.com) se lahko za 91,02 evra zdi sorazmerno draga rešitev, saj ima le vhodni priključek HDMI, ki mu na drugi strani ohišja dela družbo priključek USB 3.0 tipa A (združljiv tudi z USB 2.0). Kartica je namenjena izključno kakovostnemu snemanju in/ali pošiljanju videa na internet do ločljivosti 4K pri 30 Hz. Pri ločljivosti 1K lahko snemamo tudi s 60 Hz, kar zmore tudi večina drugih kartic v tem cenovnem razredu, ki video višjih ločljivosti le prepuščajo na izhodni priključek HDMI. Deluje v 64-bitnih operacijskih sistemih Windows 10 in 11 s popularnimi programskimi paketi za snemanje in pošiljanje videa v internet. Uradne podpore za številne različice Linuxa ni.

Razer Ripsaw X.

EVGA XR1 Lite (de.evga.com), ki stane v ZDA okoli 70 USD, je pravo presenečenje v tem cenovnem razredu, saj prepušča video vse do ločljivosti 4K pri 60 Hz, kar je prav toliko kot kartice iz najzmogljivejšega razreda. Snemamo lahko pri najvišji ločljivosti 1K pri 60 Hz. Kartica je preprosta, saj ima le tri priključke: vhodni in izhodni HDMI ter USB 3.0 tipa C, prek katerega se napaja iz računalnika za snemanje in z njim komunicira. Programska oprema za podporo delovanju kartice je enaka kot za dražjo kartico XR1 Pro.

NZXT Signal HD60 (nzxt.com) ima podobne zmogljivosti kot EVGA XR1 Lite, le da zahteva povezavo USB 3.1 z 10 Gb/s, kar omogoča dvakrat večje prenosne hitrosti kot USB 3.0 (5 Gb/s). Snema lahko do ločljivosti 1K pri 60 Hz, neposredni prenos videa pa je mogoč tudi prek videokonferenčnih orodij, kot sta Zoom, Discord ipd. Vhodni in izhodni video priključek sta tipa HDMI 2.0, kartica pa prepušča video do ločljivosti 4K pri 60 Hz. Podpira operacijske sisteme Windows 10, 11 in Linux.

Zunanja kartica Elgato HD60 X.

Elgato HD60 X (elgato.com) za 139,99 evra omogoča snemanje videa z ločljivostjo do 1K pri frekvenci vzorčenja do 60 Hz, medtem ko prepušča signal vse do 4K pri 30 Hz. Ima dva priključka HDMI 2.0 in priključek USB 3.0 tipa C ter deluje v Windows in Mac OS, zato je dober kompromis med ceno in zmogljivostjo.

AverMedia Live Gamer Mini (avermedia.com) za 69,99 evra ponudi možnost zajemanja videa z najvišjo ločljivostjo 1K pri 60 Hz, pri čemer enako ločljivost prepušča tudi izhodni priključek HDMI. Z računalnikom kartico povežemo prek priključka USB 2.0, zato je zanimiva tudi za nekoliko starejše računalnike. Deluje v operacijskih sistemih Windows 10 ali novejšem, Mac OS 11 ali novejšem (z Mac OS 12, le če ima računalnik Intelov procesor) in iPad OS 17 ali novejšem.

Zunanja kartica AverMedia Live Gamer Mini.

AverMedia Live Gamer HD 2-PCIe Internal (avermedia.com) stane prav toliko kot zgoraj omenjena zunanja kartica Live Gamer Mini, od katere se razlikuje predvsem po priključku PCIe. Vgradimo jo lahko v računalnik z Windows 7 ali novejšim. Hitro vodilo PCIe omogoča snemanje nestisnjenega videa pri ločljivosti 1K in 60 Hz, obenem pa pri tej ločljivosti prepušča video z vhodnega priključka na izhodni HDMI. Deluje v operacijskih sistemih od Windows 7 do Windows 11.

MiraBox HD Capture Card (miraboxbuy.com) za 30,74 evra omogoča prepuščanje videa do ločljivosti 4K pri frekvenci 30 Hz, medtem ko lahko snemamo pri najvišji ločljivosti 1K pri 60 Hz. Zunanja grafična kartica ima poleg dveh priključkov HDMI tudi priključek USB 3.0 tipa A, prek katerega se napaja in prenaša video v računalnik. Gonilniki so na voljo za Windows od različice 7 naprej in nekatere različice Linuxa.

Zunanja kartica MiraBox HD Capture Card.

TreasLin HDMI Capture Card T370 in T3202 (amazon.de) je rešitev za tiste, ki si želijo (skoraj) vsega, kar imajo kartice bolj uveljavljenih proizvajalcev za polovično ceno. Video vhodnega priključka HDMI prepušča na izhodnega do ločljivosti 4K pri 30 Hz, medtem ko lahko video posnamemo največ pri ločljivosti 1K s 60 Hz. Dražja različica (T3202) za 37,92 evra ima mikrofonski vhod in analogni izhod za slušalke ter priključek USB 3.0, prek katerega snemamo video. Cenejša (T370) za 30,74 evra ponudi vse razen analognega izhoda za analogne slušalke in vhoda za analogni mikrofon, vendar ju večina namiznih PC tako in tako že ima, prav prideta le pri tankih prenosnikih, ki skoparijo z analognimi priključki.

VIXLW 4K HDMI Video Capture Card (amazon.com) ima vhodni priključek HDMI in izhodni priključek USB 3.0 tipa A, ki služi tudi za napajanje. Podpira vhodne ločljivosti do 4K pri 30 Hz, vendar je največja ločljivost zajemanja omejena na 1K pri 60 Hz. Deluje v operacijskih sistemih od Windows 7 do Windows 10, Mas OS 10.12 in več ter Linux.

Samostojni snemalniki videa

Snemalniki lahko video s priključka HDMI zajemajo in shranjujejo samostojno na priklopljen ali vgrajen podatkovni medij, za kar pri običajnih karticah potrebujemo dodaten računalnik. Tovrstne rešitve so neodvisne od operacijskih sistemov, uporabimo pa jih lahko tudi za snemanje iz namenskih naprav, kot so digitalni sprejemniki kabelske TV ali igralne konzole s priključkom HDMI.

AverMedia Live Gamer Portable 2 (avermedia.com) lahko snema video z ločljivostjo 1K pri 60 Hz v PC ali neposredno na kartico SD, ki jo vstavimo v režo. Posnetki na kartici so dostopni tudi prek povezave USB. Video z vhodnega priključka na izhodni HDMI sicer prepušča vse do ločljivosti 4K pri 60 Hz. Stane 81,91 evra.

AverMedia EzRecorder 330 (avermedia.com) za okoli 140 evrov ponudi tudi ethernetni priključek in možnost shranjevanja videa na omrežne podatkovne pogone, prek priključka USB pa tudi na kartice SD (z ustreznim vmesnikom) in zunanje SSD ter diske. Omogoča tudi samostojno oddajanje video toka v lokalno ethernetno omrežje, prek njega pa tudi na internet.

Samostojni snemalnik videa AverMedia EzRecorder 330.

AGPTEK HD Game Video Capture 1080P HDMI (agptek.com) za 52,99 evra omogoči snemanje videa pri najvišji ločljivosti 1K na podatkovni pogon s priključkom USB 2.0 ali USB 3.0. Video prepušča pri enaki ločljivosti, kot ga snemamo, razlika je le v frekvenci prepuščanja, ki je lahko do 60 Hz, medtem ko lahko pri ločljivosti 1K snemamo največ s 30 Hz. Zato pa ima na voljo analogni mikrofonski priključek, prek katerega lahko video med snemanjem komentiramo.

Za nekaj evrov

Dokaz, da tehnologija zajemanja videa iz priključka HDMI prehaja v zrelejšo dobo, so tudi kartice manj uveljavljenih proizvajalcev po smešno nizkih cenah, od katerih nekatere zaradi višje stopnje integracije včasih celo prekašajo nekatere najzmogljivejše (npr. možnost zajemanja videa s 4K pri frekvenci 60 Hz):

VIXLW USB 3.0 Video Capture Card, 4K HDMI to USB-A/USB-C (amazon.com), ki stane 12,99 evra, lahko zajema video celo do ločljivosti 4K pri 60 Hz, snema pa do ločljivosti 2K pri 30 Hz ali 1K pri 60 Hz, kar je ta cenovni razred naravnost impresivno. Priložen je tudi pretvornik USB 3.0 tipa C na tip A.

Za enako ceno dobimo tudi kartico Video Capture Card (za nostalgike in arhiviste), ki namesto tega omogoča presnemavanje videa s starih naprav S-VHS in VHS, ki imajo priključek za kompozitni video in analogna priključka za zvok ali priključek S-video.

VIXLW Video Capture Card zajema video iz starih analognih naprav VHS in S-VHS.

Guermok Video Recording Card (guermok.com) za 19,47 evra večino funkcionalnosti deli z že omenjeno kartico Razer Ripsaw X, saj ima le vhodni priključek HDMI in izhodni USB 3.0 tipa C, priložen pa je tudi vmesnik za prehod na priključek USB 3.0 tipa A. Podpira ločljivosti do 4K, vendar pa je največja ločljivost snemanja 1K pri 60 Hz. Deluje v operacijskih sistemih Windows, Mac OS, Linux in Android ter je podprta v popularnih programskih paketih za snemanje in pošiljanje videa.

SG SROMGEE Video Capture Card, 4K HDMI to USB 3.0 Capture Card (amazon.com) stane 6,49 evra in lahko zajame signal do ločljivosti 4K pri 30 Hz, snema pa lahko do ločljivosti 1K pri 60 Hz. Deluje v operacijskih sistemih Windows, Android in Mac OS. Z računalnikom jo povežemo prek priključka USB 3.0 tipa C, video pa zajema iz vhoda HDMI. Podprti so operacijski sistemi Linux, Mac OS in Windows.

SG SROMGEE Video Capture Card, 4K USB-C to HDMI.

Kaj, kje in kako kupiti?

Pri shranjevanju posnetkov v domači arhiv smo navadno manj zahtevni kot pri njihovem objavljanju na Youtubu, kjer lahko višja ločljivost pomeni prednost pred konkurenco. Začetniki lahko spoznajo tehnologijo snemanja in oddajanja na splet tudi s katero od kartic iz nižjega cenovnega razreda, ki jih dobimo že za okoli sedem evrov. Po drugi strani izkušeni in profesionalni uporabniki iščejo zmogljivejše kartice z dobro programsko podporo.

Nakup v veliki spletni trgovini, kot je Amazon.de, utegne biti nekoliko dražji od tistega v specializirani spletni trgovini z računalniško opremo ali trgovini proizvajalca. Izplača se preveriti tudi ponudbo v slovenskih spletnih trgovinah, kjer včasih dobimo izdelek po podobni ceni, izognemo pa se poštnim stroškom (če se odločimo za osebni prevzem) ...