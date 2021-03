Vezni člen med podjetji in otroki

Ryan Kaji je že tretje leto najbolje plačan youtuber, v 2020 je po poročanju časopisa The Guardian zaslužil skoraj 25 milijonov evrov, s svojo blagovno znamko igrač in oblačil pa še dodatnih 167 milijonov, seveda pa je znatne vsote dobil tudi za svoje TV-oddaje.

Te gromozanske vsote denarja so nepredstavljive, še bolj nepredstavljivo pa je, da jih služi otrok, saj je Ryan star le devet (9) let, na Youtubu pa objavlja vsebine že od svojega tretjega leta. Za sabo ima seveda dobro delujočo produkcijsko ekipo, a Ryan je le eden od množice otroških vplivnežev, ki so v zadnjih letih pritegnili pozornost in denar blagovnih znamk.

Zakup člankov