Verjeti zvezdam? Morda v horoskopu …

Kriptosvet je že pred leti marsikomu priskrbel tisti dražljaj, ki ga ljudje občutimo, ko kupimo loterijsko srečko, večje količino japonskega jena ali delnice obetavnega podjetja. Vsi poznamo zgodbe o znancih, ki so nato kupili petsobno stanovanje, pustili službo in zdaj na omrežjih objavljajo le še sončne zahode s palmami. Seveda poznamo tudi drugačne zgodbe, le da so malenkost manj privlačne za deljenje. Ker je neizkušenih vlagateljev vedno manj, so se bili prevaranti prisiljeni poslužiti promocije.

Ena od zanimivih pojavnosti na tem močvirnatem področju naložb so zvezdniki. Zanimivih zato, ker promovirajo nekaj, za kar pogosto nimajo ustreznega razumevanja. Še bolj pa je zanimivo, da njihovim zatrjevanjem vedno znova podležejo vlagatelji, čeprav je zgodovina posejana z zgovornimi primeri, ki vsaj nakazujejo, da je šlo za prevaro, če to že ni bilo dokazano v uradnih postopkih.

