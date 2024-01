Velike podatkovne zbirke

Ene izmed prvih in najbolj razširjenih zgodnjih omrežnih storitev so bile poleg oddaljenih obdelav podatkov tudi tako imenovane banke podatkov. Organizirane so bile na način, ki je uporabnikom prek oddaljenih povezav omogočal paketne poizvedbe ali interaktivni dostop do velikih podatkovnih zbirk na osrednjih računalnikih.

Podatkovne banke so najprej uporabljali v okviru velikih družbenih sistemov, kot sta statistika in bančništvo, pa tudi v velikih gospodarskih, univerzitetnih in knjižničnih sistemih. Ob vedno večjem pomenu znanstvenoraziskovalnega dela in spremljajočem razmahu znanstvene in strokovne literature se je občutno povečala tudi potreba po nekakšni znanstvenoinformacijski infrastrukturi, ki bi olajšala uporabo, pretok in organizacijo znanja. Tako so začele nastajati prve komercialne podatkovne zbirke, daljni predniki današnjega svetovnega spleta ki so prek oddaljenih povezav običajno ponujale različne znanstvene, tehnične in bibliografske podatke. Njihova uporaba je močno narasla v 70. z računalniki tretje generacije in napredkom omrežne tehnologije.

