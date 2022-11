Velikan v senci

Pandemija novega koronavirusa je kriva za marsikaj, med drugim je spočela tudi doslej najhujšo in najdaljšo tehnološko krizo. Kriza polprevodnikov vsakodnevno vpliva na proizvodnjo številnih tehnoloških izdelkov, od kontrolnih naprav, pametnih telefonov in računalnikov do avtomobilov in drugih vozil. Najhujše preglavice povzroča pomanjkanje nekaterih najpreprostejših delov, ki jih večinoma zagotavlja tajvanski proizvajalec TSMC.

Podjetje TSMC ali s polnim imenom Taiwan Semiconductor Manufacturing Company je največji samostojni proizvajalec polprevodnikov na svetu. Podjetje je ob sodelovanju tajvanske vlade, tehnološkega velikana Phillips in zasebnih vlagalcev sicer nastalo leta 1986, a njegova zgodba se je začela že mnogo prej, natančneje, ko se je julija 1931 družini srednjega razreda v kitajskem mestu Ningbo rodil Morris Chang.

