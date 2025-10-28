Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Uvodnik
Objavljeno: 28.10.2025 | Avtor: Matjaž Klančar | Monitor November 2025

Vedno je kriv DNS!

Vedno je kriv DNS!

Konec oktobra se je zgodilo nekaj, kar bi lahko imenovali že klasika digitalne dobe – Amazonov oblak AWS je spet odpovedal poslušnost. Tokrat je šlo za podatkovni center US-EAST-1, tisti najbolj obremenjeni in najstarejši del Amazonove infrastrukture, ki poganja velik del svetovnega spleta.

Med sistemskimi administratorji že dolgo kroži šala: Vedno je kriv DNS. Tisti sistem, ki spletne naslove, kot je www.monitor.si, spreminja v številke IP, kot je 89.212.23.214. Tudi tokrat je nekdo, nekje, na enem od neštetih strežnikov zgrešil vnos, napačno posodobil zapis DNS ali zagnal skripto z nepredvidenim učinkom. Rezultat? Vmesnik API za dostop do zbirke NoSQL DynamoDB ni deloval in s tem so se sesule množice storitev, ki so na njem temeljile.

Na seznamu prizadetih so se znašla imena, ki tvorijo današnji digitalni vsakdan: Amazon.com (da, lastna Amazonova trgovina ni delovala), digitalna pomočnica Alexa, pametni zvonci Ring, Snapchat, Canva, Fortnite, Roblox, McDonalds, Robinhood, Coinbase, Delta Air Lines, Bank of Scotland, Lloyds Bank in celo britanska davčna uprava HM Revenue & Customs. Ocenjuje se, da je bilo prizadetih več kot tisoč podjetij in storitev.

In to ni prvič. Enaka regija AWS je imela izpade že v letih 2020, 2021 in 2023. Čeprav naj bi bil »oblak« sinonim za porazdeljenost, razpršenost in odpornost, v praksi vse skupaj očitno še vedno visi na nekaj zelo konkretnih kablih – in, očitno, tudi na kakšni zelo človeški napaki.

Osnovna zamisel »oblaka« je, da odpoved enega dela infrastrukture ne bi smela vplivati na delovanje drugega. V teoriji bi moral sistem samodejno preklopiti drugam – v praksi pa se to ne zgodi. Vzrok ni v lenobi razvijalcev, temveč v ekonomiji: resnična odpornost na ravni globalnega oblaka je draga, zapletena in pogosto poslovno nepotrebna. Tudi največje banke, letalske družbe ali igre z milijoni uporabnikov redundance ne gradijo tako, da bi v trenutku lahko preklopile z AWS na Microsoft Azure ali Google Cloud. Da, imajo varnostne kopije in postopke za obnovitev (vsaj največkrat), a to pomeni ure ali dneve izpada, ne pa »seamless« delovanja, kot ga radi obljubljajo prodajni prospekti. Resničnost je torej bolj prizemljena: oblak je bolj prilagodljiv in lažje razširljiv od lastne infrastrukture, ni pa nujno zanesljivejši.

Še huje danes je večina spleta – neposredno ali posredno – odvisna od treh ponudnikov, ki so Amazon AWS, Microsoft Azure in Google Cloud. Če bi odpovedali vsi trije hkrati, bi digitalni svet obstal. Ne fizično – optična vlakna bi še vedno svetila –, a brez aplikacij, strežnikov in storitev bi bil internet prazen okvir. In internet je danes vse: komunikacija, bančništvo, trgovina, logistika, država, celo zdravstvo. Pred kratkim je Afganistan ob izklopu interneta obstal – niso delovali letalski poleti, banke, plačilni sistemi. To ni več »družabni medij ne deluje«, temveč država ne deluje.

In vsa ta infrastruktura, na kateri sloni vsakdanji svet, je večinoma ameriška. Res je, ZDA so internet izumile, a ga danes tudi dejansko obvladujejo – ne z zakonodajo ali s silo, temveč z ekonomijo obsega, s ceno in tehnično dovršenostjo. Preostanek sveta (z delno izjemo Kitajske) se je preprosto prilagodil.

Odvisnost ni le infrastrukturna. Julija letos je svet prizadel incident s programsko napako v (ameriškem) varnostnem paketu CrowdStrike Falcon Sensor, zaradi katere se več milijonov računalnikov z (ameriškim) operacijskim sistemom Windows ni več zagnalo.

Ko prištejemo, da večji del sveta uporablja ameriške plačilne sisteme Visa in Mastercard, da večina aplikacij deluje prek ameriških API-jev in da se podatki večine podjetij hranijo v ameriških oblakih, postane jasno: digitalna odvisnost od ZDA ni več zgolj politična teza, temveč infrastrukturno dejstvo.

Ko je pred leti v Franciji zagorel podatkovni center podjetja OVH, so mnogi menili, da se to pač dogaja manjšim, »nepravim« ponudnikom. Ne, tudi največji niso imuni. Oblak ni magična meglica, temveč zelo fizičen skupek strežnikov, kablov in človeških odločitev, na koncu pa se vse zreducira na ljudi in postopke. Včasih nekdo prehitro potrdi spremembo DNS-zapisa, drugič se zruši porazdeljen sistem, tretjič odpove avtomatizacija. Globalni oblak pa to napako le razmnoži – namesto da bi jo omejil.

Rešitev? Verjetno je ni. Svet ne bo gradil petih neodvisnih globalnih oblakov samo zato, da bo bolj porazdeljen. Ekonomija in inercija bosta vedno potisnili večino prometa tja, kjer je najlažje in najceneje – torej k Amazonu, Microsoftu in Googlu. Upamo lahko le, da bodo ti sistemi postajali bolj robustni, postopki preverjanja strožji in avtomatizacija pametnejša. In da naslednjič ne bomo spet obtožili – sistema DNS.

Citat: Danes je večina spleta – neposredno ali posredno – odvisna od treh ponudnikov, ki so Amazon AWS, Microsoft Azure in Google Cloud. Če bi odpovedali vsi trije hkrati, bi digitalni svet obstal.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

    Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

    Applov najnovejši in najtanjši iPhone Air, ki v debelino meri le dobrih pet milimetrov in tehta 165 gramov, je čudo tehnike, a ga začuda ljudje niso radostno sprejeli. Medtem ko se iPhone 17 Pro in iPhone 17 Pro Max prodajata rekordno, klasični iPhone 17 pa prav tako žanje visoke številke, iPhone Air zapostaja.

    novice
    Objavljeno: 20.10.2025 05:00
  • Severna Koreja s kriptovalutami in lažnimi zaposlenimi nakradla milijarde

    Severna Koreja s kriptovalutami in lažnimi zaposlenimi nakradla milijarde

    Za razliko od praktično vseh ostalih držav se Severna Koreja v veliki meri zanaša na internetni kriminal in kriptoprevare za financiranje delovanja države in izogibanje sankcijam. Tudi eden večjih letošnjih vdorov, ko so neznanci z borze Bybit ukradli za poldrugo milijardo dolarjev kriptovalute ether, je bil plod Severne Koreje.

    novice
    Objavljeno: 27.10.2025 07:00
  • Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

    Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

    Nvidijin direktor Jensen Huang je dejal, da je tržni delež podjetja na Kitajskem hitro padel s 95 odstotkov na ničlo. To ni presenetljivo, saj izvoz na Kitajsko prepoveduje kar ameriška administracija. A to v resnici ni čisto res, saj po drugi strani več kot četrtino prodaje predstavlja izvoz v Singapur – od koder na Kitajsko vodijo neuradne poti.

    novice
    Objavljeno: 20.10.2025 07:00
  • <span><span>Popolnoma drugačno električno kolo</span></span>

    Popolnoma drugačno električno kolo

    Rivianovo hčerinsko podjetje Also, specializirano za mikromobilnost, je predstavilo inovativno električno kolo TM-B (Transcendent Mobility - Bike), ki obljublja povsem novo izkušnjo vožnje. 

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 16:00
  • V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    Samo v lanskem letu so v Londonu ukradli 80.000 pametnih telefonov, kar je v milijonski metropoli sicer malo, a vseeno precej več kot v drugih podobno velikih mestih v Evropi. In približno tretjino več kot leto pred tem. Trend je torej zaskrbljujoč.

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 05:00
  • <span><span>Windows bo umetni inteligenci dovolil dostop do lokalnih datotek</span></span>

    Windows bo umetni inteligenci dovolil dostop do lokalnih datotek

    Microsoft bo v operacijski sistem Windows 11 uvedel novo funkcionalnost umetne inteligence, imenovano Copilot Actions, ki omogoča izvajanje nalog na lokalno shranjenih datotekah. 

    novice
    Objavljeno: 17.10.2025 08:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

November 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
November 2025

Uvodnik
Vedno je kriv DNS!

Mnenja
Balon pušča Pro et contra – običajni ali tanki telefoni?

Fokus
Uvodnik: Vedno je kriv DNS! V katero smer nese svetlobni žarek?

Dosje
Ko članek shranimo za kasneje Nevarnost v naročju

Monitor Pro
Agenti UI v boju proti eksploziji kibernetskih groženj Branjenje obzidja je stvar preteklosti Hrbtenica digitalne odpornosti

Na zvezi
Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Zgodovina
Larry Ellison - Od reveža do bogataša Zgodovina telekomunikacij v Sloveniji - Terminalska omrežja

Odprta scena
Ranljivi jeziki so obsojeni na počasno smrt

Prenosni računalniki
Naredi sam prenosnik

Telefoni
Sveži zrak Tanek, hiter in … drag! Umetna inteligenca povsod

Preizkusi
500-tica s plusom Domači oblak

Nasveti
Prestopni iOS Super mikroračunalniki za mobilne projekte Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Mobilno
Androidni intervali Naš izbor na Androidu Naš izbor za iPhone Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov