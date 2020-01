Večno rivalstvo

Advanced Micro Devices ali na kratko AMD je ameriški proizvajalec polprevodnikov, ki trenutno jezdi val največje priljubljenosti. O njegovi uspešnosti priča rast vrednosti delnice podjetja, ki je v letu 2018 zrasla za 80 odstotkov, lani pa skoraj za 150. Zgodba podjetja, ki se od vsega začetka prepleta z Intelovo, ni bila vedno rožnata. Med drugim se je znašlo celo na robu propada.

Podjetju AMD je bilo rivalstvo z Intelom usojeno od vsega začetka. Nastalo je leta 1969, ko je Jerry Sanders s sedmimi sodelavci iz podjetja Fairchild Semiconductor zaradi nezadovoljstva z delovnimi razmerami v službi osnoval svoje podjetje, podobno kot Robert Noyce in Gordon Moore, ki sta Fairchild zapustila leto prej in ustanovila Intel. Sprva so pri Advanced Micro Devices izdelovali mikročipe za druge proizvajalce, med vidnejšimi partnerji sta bila polprevodniška giganta Fairchild in National Semiconductor. Prvi izdelek podjetja AMD je bila preprosta logična naprava, 4-bitni register za pomik AM9300, ki so ga začeli prodajati leta 1970. Največji uspeh na področju logičnih vezij so na začetku svoje poti dosegli s števcem AM2501 in z najhitrejšim multiplikatorjem tistega časa AM2505. Tega so skupaj s prvim pomnilnikom RAM (AM3101) izdelali leta 1971. Leta 1975 je podjetje predstavilo prva lastna procesorja AM2900 in AM9080, pri čemer je bil zadnji čista kopija Intelovega 8-bitnega procesorja 8080, ki so ga pri AMD razvili z vzvratnim inženiringom, kar za tisti čas ni bilo nič nenavadnega.

