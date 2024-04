Večje udobje, boljša uporabnost in zanesljivejša varnost

Pametne naprave lahko z računalnikom povežemo v učinkovit in enovit sistem. Kaj je »orkestracija« in kako izboljša delovanje naprav, poveča udobje in okrepi varnost ter zmanjša porabo in/ali stroške za porabljeno energijo?

Pametne naprave niso zgolj avtomati, ki slepo izvajajo vgrajene programe, potem ko jih izberemo prek vanje vgrajene upravljavske konzole, ampak znajo tudi komunicirati z nadzornim računalnikom in svoje delovanje prilagajati trenutnim razmeram. Upravljanje na daljavo je mogoče prek t. i. interneta stvari (IoT), drugih brezžičnih povezav ali ožičenih povezav.

