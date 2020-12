Več odprtih front digitalne preobrazbe

O tem, da je digitalna preobrazba velik, a nujen zalogaj, je prepričanih vse več podjetij. Ignorirati je ne morejo, zgolj kupiti tudi ne. Na kaj vse morajo torej biti pozorna?

Nihče ni mogel napovedati, kam nas bo pripeljalo leto 2020. Zgolj v zadnjih šestih mesecih je bilo »na sporedu« več digitalne preobrazbe kot v zadnjem desetletju, saj so se vsa prizadevanja podjetij za digitalizacijo poslovanja in uvedbo novih poslovnih modelov znatno pospešila. V ospredje so stopile rešitve, ki so prinašale hitre rezultate, tudi če niso bile izvedene v celoti. Nekatere naloge so preskočile vrstni red prioritet podjetij, denimo zagotavljanje varnih in zanesljivih povezav za delo na daljavo.

