Več kot le videoklepet med ljudmi

Videokonference so postale bistvene za povezovanje in sodelovanje podjetij ter posameznikov. Razvoj teh tehnologij se, kakopak, ne zaustavlja, priče smo vedno novim inovativnim funkcijam in uporabniškim izkušnjam.

Najnovejše tehnologije na področju videokonferenc so »skromen« videoklic korenito spremenile in ga naredile za sestavni del vsakdanjega življenja milijonov ljudi po svetu. Videokonference so bile nekoč izjemna novost in redkost, v zadnjih letih pa so postale vseprisotne v sodobnem delovnem okolju – pa tudi doma. Danes so nepogrešljiva infrastruktura za delo in sodelovanje na daljavo, saj so videokonferenčne platforme pogosto povezane s koledarji, sistemom CRM, z oblačno hrambo dokumentov, orodji za e-poštno trženje in drugimi poslovnimi aplikacijami, kar omogoča stroškovno učinkovit in uspešen način izvajanja poslovnih sestankov.

