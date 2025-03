Več (jezikov) znam, več veljam

Babbel je odlična izbira za vse, ki iščejo celovit način učenja jezika. Aplikacija najprej poučuje osnovno slovnico, vključno s posebnimi samoglasniki in soglasniki ter z njihovo pravilno izgovorjavo, nato pa prehaja na praktične pogovorne scenarije v vsakdanjih situacijah. Posebej zanimivi so naloge z dopolnjevanjem stavkov, možnost izbire tematskih tečajev brez določenega vrstnega reda ter vpogledi v lokalno kulturo in sleng. Babbel odlično razlaga slovnična pravila med učenjem, kar omogoča globlje razumevanje jezika. Poleg klasičnih vaj ponuja tudi podkaste, igre in celo možnost spletnih ur z učitelji, čeprav so te precej drage. Tempo učenja je dobro uravnotežen, s postopnim povečevanjem zahtevnosti in z učinkovitim ponavljanjem za utrjevanje znanja.

Za učenje novih jezikov nikoli ni prepozno. Razlog zanje ni pomemben. Mogoče bi radi obiskali tujo deželo in se v njej počutili bolj domače, morda znanje potrebujemo v službi. V vsakem primeru nam na pomoč priskočijo naslednje aplikacije za telefone in tablice z operacijskim sistemom iOS.

Babbel je odlična izbira za vse, ki iščejo celovit način učenja jezika. Aplikacija najprej poučuje osnovno slovnico, vključno s posebnimi samoglasniki in soglasniki ter z njihovo pravilno izgovorjavo, nato pa prehaja na praktične pogovorne scenarije v vsakdanjih situacijah. Posebej zanimivi so naloge z dopolnjevanjem stavkov, možnost izbire tematskih tečajev brez določenega vrstnega reda ter vpogledi v lokalno kulturo in sleng. Babbel odlično razlaga slovnična pravila med učenjem, kar omogoča globlje razumevanje jezika. Poleg klasičnih vaj ponuja tudi podkaste, igre in celo možnost spletnih ur z učitelji, čeprav so te precej drage. Tempo učenja je dobro uravnotežen, s postopnim povečevanjem zahtevnosti in z učinkovitim ponavljanjem za utrjevanje znanja.

Priljubljeni Duolingo učenje jezika spremeni v igro. Je preprost za uporabo, vizualno privlačen in zelo zabaven. Vsak modul pokriva svojo temo, pri čemer moramo zaključiti več lekcij, da odklenemo nove vsebine. Moduli vključujejo tako družbene situacije, kot so zmenki ali zabave presenečenja, kot tudi slovnične teme. Poleg tega so v aplikaciji razpršeni koristni nasveti, ki pomagajo pri učenju, vključno z zgodbami, ugankami, opomniki in s pojasnili pogostih napak. Duolingo je nedavno predstavil tudi pogovornega robota, ki temelji na umetni inteligenci GPT, vendar je dostopen le z dražjo naročnino Max.

Memrise je aplikacija za učenje jezikov, ki se osredotoča na besedišče in priložnostne pogovore, koristne za popotnike. Uporablja preizkušen sistem kartic s ponavljanjem v intervalih, ki nam pomaga pri pomnjenju besed in fraz. Poleg tega ponuja tudi slovnične lekcije ter vaje s prepoznavo govora. Posebno izstopajo videoposnetki Learning With Locals, v katerih govorijo naravni govorci, kar ustvari pristnejšo izkušnjo.

Največja prednost aplikacije za učenje jezikov Busuu je njen sistem pregleda uporabnikov, kjer se povežemo z naravnim govorcem jezika, ki se ga učimo, in ta popravi ter komentira naše pisne in govorne vaje, nakar mu uslugo vrnemo.

Za konec omenimo še elegantno aplikacijo Drops, ki je namenjena vizualnim učencem. Uporabnik izbere enega izmed številnih podprtih jezikov in tematske kategorije ter določi dnevni čas učenja, nakar se besed uči s povezovanjem ustreznih slik.