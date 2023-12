Več glav več ve

Ko se je pojavil internet, smo pričakovali mnogo. Bil je prvi sistem v zgodovini, ki je s sorazmerno nizkimi stroški omogočil stik s celotnim svetom brez posrednikov. Številne optimistične napovedi so se sesule v prah, a nekaj skupnostnih in odprtih projektov je danes močnejših kot kadarkoli. Dokazujejo, da se lahko človeštvo poveže v projektih, ki sledijo zgodnjim idealom in iz množic izvlečejo najbolj pozitivne lastnosti.

Neredko se zgodi, da v sodobnosti skujemo učeno zvenečo besedo za opis novega pojava, potem pa po podrobnejšem razmisleku ugotovimo, da koncept pravzaprav niti ni tako nov. Jeff Howe je v zdaj že znamenitem članku za Wired leta 2006 iznašel besedo crowdsourcing, ki jo v slovenščino uradno prevajamo kot množično zunanje izvajanje. Čeprav se zdi prevod okoren, gre za konsistentno tvorjeno besedno zvezo, saj crowdfunding imenujemo množično financiranje, outsourcing pa zunanje izvajanje. In crowdsourcing je v resnici crowd outsourcing. Poleg opisnega prevoda bomo sicer našli še druge poskuse poslovenjenja, denimo množičenje, moč množic in podobno.

Zakup člankov