Varnosti ne potrebujemo?!

Danes praktično ne boste našli podjetja, ki bi upalo izustiti stavek iz naslova. Na račun odvisnosti od (sodobne) tehnologije se poslovna okolja vse bolj zavedajo, kako pomembna je varnost in zakaj mora biti pravzaprav vgrajena v vse, kar podjetje počne. Že preprost pogled med novice dneva ponuja najrazličnejše naslove o tem, kako so hekerji nekam vdrli, ukradli te ali one podatke, mogoče celo kriptovalute ali denar, ali pa, da je bila odkrita nova ranljivost v tej ali oni aplikaciji ali sistemu. To je današnja realnost.

Ne verjamete? Sprehodite se do oddelka IT in se z informatiki pogovorite o pomenu informacijske in kibernetske varnosti. Kaj hitro vam bodo servirali zgodbo o najnovejši napaki, ki jo je naredil zaposleni in je povzročila izgubo podatkov. Medtem ko je tematika varnosti v fizičnem in digitalnem svetu vseprisotna, vsaj za domača in poslovna okolja velja, da splošna varnostna kultura (še) ne dohaja krajine groženj.

