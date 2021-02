Varno igranje v Oknih

Eden največjih varnostnih grehov, ki jih lahko zagrešite na osebnem računalniku, je nespametno nameščanje in preizkušanje programske opreme. A z uporabo primernega programja je lahko takšno početje tudi povsem varno.

Nevarnosti, ki prežijo na uporabnika, njegov sistem in podatke pri uporabi nepreverjene programske opreme, so raznolike. Poleg virusov in drugega neželenega programja lahko nastanejo velike težave zaradi sprememb nastavitev in drugih delov operacijskega sistema, neželeno je nepooblaščeno brskanje po datotekah in podatkih. Zavarujemo se lahko tako, da uporabimo tehniko sandboxing, torej izolirano in varovano navidezno okolje za zagon programja. Podobno tehniko uporabljajo brskalniki, kot je Chrome, pa tudi mobilni in namizni operacijski sistemi.

Zakup člankov