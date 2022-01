V znamenju vrhunske umetne inteligence

Ko je podjetje OpenAI junija 2020 predstavilo jezikovni model GPT-3, so uporabniki osupnili nad tem, kako dobro je ta nevronska mreža obvladala jezik. Sestavljala je verodostojne stavke, klepetala z ljudmi in celo samodejno dopolnjevala kod. Poleg tega je bil GPT-3 pošastno velik – večji od vseh drugih nevronskih mrež, kar so jih razvili. Sprožil je povsem nov trend na področju umetne inteligence, za katerega velja, da je večje boljše.

Will Douglas Heaven, MIT Technology Review

